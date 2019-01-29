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Неудачно атаковали: "Л/ДНР" получили по зубам на Донбассе

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В понедельник, 28 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

В результате двух оккупантов было уничтожено и один получил ранения.Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

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Неудачно атаковали: "Л/ДНР" получили по зубам на Донбассе

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Крымское; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Майское; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новотошковское.

Неудачно атаковали: "Л/ДНР" получили по зубам на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, командование операции Объединенных сил в соцсетях обвинили в якобы сокрытии больших потерь среди украинских военных на Донбассе. Военные опровергли скандальный фейк.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
ДВУХ оккупантов было уничтожено. Безграмотное быдло.
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Приходько Егор
Приходько Егор
сказки дядюшки бобра. только за выходные на украину улетело 24 гробика с вояками, которые здохли от употребления спирта в окопах. 2 застрелились. еще 4 убил пьяный прапор. но про это обоз вам не напишет. ведь пете нужна перемога.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Приходько Егор, а Крым это Россия
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