''Нет у него поддержки'': Губарева разгромили за хваставство о Кремле

Так называемый глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай назвал фарсом заявление террориста Павла Губарева о поддержке Кремля на "выборах в ДНР".

"Возникает большой вопрос, кто такие коллеги Павла Губарева, с которыми он якобы встречался в Москве. Я думаю, он, наверняка, там с кем-то встретился: вышел из метро, походил по Москве. Наверняка, встретился с памятником Минину и Пожарскому, который убежать от него никак не мог. Нет у него никакой тут поддержки. Все, что он говорит – фарс", - цитируют слова террориста местные СМИ.

Бородай добавил, Губарев - это человек, который пытается представить себя в качестве политика, но таковым не является.

"Он все время хочет выбраться из штанов и забраться поближе к политическому Олимпу. Но он хронически выбраться не может, в силу своих слабых интеллектуальных способностей и организаторских талантов. Есть много людей в его команде, которые отличаются лучшими способностями. У него же нет ни политической, ни харизматической величины, он из себя ничего не представлял. Он, к примеру, во время прошлой предвыборной кампании инсценировал на себя покушение, но это же курам на смех", – сказал Бородай.

Павел Губарев

В свою очередь, кандидат исторических наук Артем Бобровский заявил, что Губарев не справился со задачей сбора подписей в свою поддержку.

"Он, осознавая это, сразу же после подачи подписей в ЦИК заявил о том, что ожидает, что его не зарегистрируют. Это говорит о том, что у Губарева нет ни команды, которая способна решать простейшие задачи, ни даже малейшей поддержки в "республике", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины. Он обвинял людей нынешнего главаря террористов Дениса Пушилина в похищении. Однако, женщина быстро вышла на связь.

Позже Губарев похвастался поддержкой со стороны Кремля в "выборах ДНР".