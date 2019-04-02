"Нет страны — нет проблем": Цимбалюк раскрыл суть стратегии России по Украине

Россия заинтересована в том, чтобы полностью ликвидировать Украину как государство. Так она решит одним махом все свои проблемы, связанные с вечным ментальным противником.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он подчеркнул, что украинцам не стоит забывать об этой постоянной угрозе. Ведь в случае реализации преступного плана агрессора, все проблемы нашего народа, связанные с коррупцией и уровнем благосостояния, потеряют какой-либо смысл.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Если не будет безопасности, а как результат российская экспансия продолжится, — не будет государства Украины. И вопрос бедности и коррупции, он просто испарится. Нет страны — нет проблем. Да, это российская логика. Потому что если они полностью захватят нашу страну, то решат кучу вопросов. В первую очередь — вот этот моральный момент, и избавятся от проблем и угрызений совести", — объяснил свою позицию Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что готовность некоторых кандидатов в президенты Украины искать компромисс с Россией может закончиться тем, что оккупанты попросту разделят нашу страну пополам. Ведь агрессором компромисс воспринимается исключительно как расчленение государства по Днепру.

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