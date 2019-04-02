"Нет страны — нет проблем": Цимбалюк раскрыл суть стратегии России по Украине

Россия заинтересована в том, чтобы полностью ликвидировать Украину как государство. Так она решит одним махом все свои проблемы, связанные с вечным ментальным противником.
Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, он подчеркнул, что украинцам не стоит забывать об этой постоянной угрозе. Ведь в случае реализации преступного плана агрессора, все проблемы нашего народа, связанные с коррупцией и уровнем благосостояния, потеряют какой-либо смысл.
Роман Цимбалюк
Facebook Романа Цимбалюка
"Если не будет безопасности, а как результат российская экспансия продолжится, — не будет государства Украины. И вопрос бедности и коррупции, он просто испарится. Нет страны — нет проблем. Да, это российская логика. Потому что если они полностью захватят нашу страну, то решат кучу вопросов. В первую очередь — вот этот моральный момент, и избавятся от проблем и угрызений совести", — объяснил свою позицию Цимбалюк.
Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что готовность некоторых кандидатов в президенты Украины искать компромисс с Россией может закончиться тем, что оккупанты попросту разделят нашу страну пополам. Ведь агрессором компромисс воспринимается исключительно как расчленение государства по Днепру.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.