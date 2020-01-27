"Нет смысла удерживать": в Кабмине собрались "отфильтровать" заключенных

В Украине хотят "отфильтровать" из тюрем тех осужденных, чье пребывание там "неуместно".

Об этом в Facebook заявил министр юстиции Украины Денис Малюська после того, как провел проверку в одесском СИЗО. Там он увидел "очень много людей, которых нет никакого смысла заключать".

"Женщину, осужденную за хозяйственное преступление и которая находится в СИЗО с 2014 года. Уголовное производство продолжается с 2008 года. Также наткнулся на парня 17 лет, который обвиняется в краже. А также на мужчину, который обвиняется в мошенничестве (невозвращение долга по расписке) и дело которого просматривает уже третий состав суда первой инстанции", – написал министр.

"В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно", – заявил он.

Малюська также рассказал, что многие осужденные сидят в слишком тесных камерах и им нечем себя занять в течение дня, а книги и телевизор – "не всегда достаточный выход".

Также он заявил, что в СИЗО не решаются проблемы с лечением наркозависимых заключенных, а условия для занятия физическими упражнениями "тоже далеко не идеальные".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

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