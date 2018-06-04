УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Нет палача": в Харькове снесли мемориальную доску советскому маршалу

1.4тЧитать новость на украинском

В ночь на 3 июня неизвестные сбили с фасада школы №27 в Харькове ранее восстановленную мемориальную доску маршалу СССР Георгию Жукову.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители устанавливают личности вандалов.

"На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается", – говорится в сообщении.

Новости
"Буквально развалился": Одесса лишилась уникального памятника архитектуры

facebook.com/svitanokkh

"В Харькове больше нет доски в честь палача Жукова. На днях на Слобожанщине были очень сильные ветры, доска Жукову, которую недавно установили на фасаде школы №127 не выдержала их и упала", - сказано в сообщении националистической организации "Світанок"

Как известно, весной 2017 года мемориальная доска исчезла с фасада школы. Спустя год ее восстановили.

Напомним, в ночь на 6 мая неизвестные снесли бюст Жукова в Харькове на проспекте Петра Григоренко. Однако в тот же день памятник был восстановлен.

Место
УкраинаХарьков
Объект
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
6
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги