"Нет "мальчику" Маркова!" Одесса запротестовала из-за нового главы ОГА

В Одессе в среду, 26 июня, прошел протест против назначения главой областной госадминистрации Андрея Андрейчикова.

Как передает "Громадське", участники митинга требовали проведения открытого конкурса на должность главы ОГА.

Всего у здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко, по информации "Думской", собрались несколько десятков человек.

Протестующие Громадське

Участники акции выступили с лозунгом "Нет "мальчику" Маркова!" из-за связей Андрейчикова с Игорем Марковым, лидером сейчас не действующей пророссийской партии "Родина".

"Мы создаем так называемый штаб и хотим не допустить на эту должность человека с сомнительными связями. Мы хотим видеть здесь человека, который имеет нормальную репутацию", – сказала участница протеста Яна Титаренко.

Протестующие Думская

Протестующие Думская

Сам же кандидат в губернаторы, владеющий бизнесом в сфере торговли металлоломом, заявляет, что с Марковым не знаком.

По его словам, с бывшим руководителем фракции "Родины" в Одесском горсовете Сергеем Кушниром и бизнесменом Дмитрием Черепом, осужденным за попытку пророссийского мятежа, он разделяет увлечение охотой – они вместе являются соучредителями клуба "Мисливець-2007".

Андрей Андрейчиков Скрин видео

В 2017 году журналисты “Антикоррупционного офиса” опубликовали расследование о том, как Сергей Кушнир финансирует террористов ОРДЛО.

Отметим, среди основателей клуба также экс-нардеп 4 и 5-го созывов от партии "Наша Украина" Алексей Козаченко. Согласно отчету, опубликованному на сайте ЦИК, он был одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского. Всего он пожертвовал 3 млн грн ($114,5 тысяч).

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Кабмин поддержал назначение на должности 8 новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди имен значится и Андрей Андрейчиков.

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