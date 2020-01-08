"Нет большего горя, как терять близких!" Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии", который разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран) утром 8 января.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также политик обратился с призывом к властям.
"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами", – написал он.
Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране
Порошенко обратился к украинской власти, подчеркнув, что она безотлагательно должна обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Довольно быстро появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию с украинским самолетом МАУ в Иране.
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