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8 января • обновлено в 11:00
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"Нет большего горя, как терять близких!" Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране

1.3т
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Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии", который разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран) утром 8 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также политик обратился с призывом к властям.

"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами", – написал он.

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Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране

Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране

Порошенко обратился к украинской власти, подчеркнув, что она безотлагательно должна обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Авиакатастрофа
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Pollak John
Pollak John
а этого хряка шоколадного так и продолжают рекламировать ? Он своё со своими кумовьями и свинарчуками профукал .
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кто бы говорил...
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