"Нет большего горя, как терять близких!" Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии", который разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран) утром 8 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также политик обратился с призывом к властям.

"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами", – написал он.

Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране

Порошенко обратился к украинской власти, подчеркнув, что она безотлагательно должна обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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