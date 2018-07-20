Несут серьезные потери: "Л/ДНР" резко изменили тактику на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" притихли на Донбассе, уменьшили количество обстрелов и воздерживаются от применения тяжелого вооружения.

При этом каждый день несут потери, в частности, есть убитые и раненые. В четверг, 19 июля, боевики лишились трех оккупантов, один угодил в госпиталь, сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", - сказано в сообщении.

В течение текущих суток, 20 июля, боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в сети похоронили экс-главаря "ДНР" Игоря Безлера. Говорят, он резко высказался о Захарченко, а затем исчез.