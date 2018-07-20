МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Несут серьезные потери: "Л/ДНР" резко изменили тактику на Донбассе

4.9тЧитать новость на украинском

Террористы "Л/ДНР" притихли на Донбассе, уменьшили количество обстрелов и воздерживаются от применения тяжелого вооружения.

При этом каждый день несут потери, в частности, есть убитые и раненые. В четверг, 19 июля, боевики лишились трех оккупантов, один угодил в госпиталь, сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", - сказано в сообщении.

Новости
Казнь и пожизненные сроки: в "ДНР" устроили суд над бандой "казаков"

В течение текущих суток, 20 июля, боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в сети похоронили экс-главаря "ДНР" Игоря Безлера. Говорят, он резко высказался о Захарченко, а затем исчез.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях" Российские "оккупационные" войска в Крыму, куда сцыкливое шароварное стадо даже не рыпается
Ответить
0
1
Колорад Ваня
Колорад Ваня
У хохложопых фантастов совсем туго с фантазией - каждый день тупо гонят одно и то же: у ЛДНР трое убитых и один раненый, а у хохлов только один раненый. И так уже несколько дней. У вас на компе, похожа, какая-то клавиша залипла, или в мозгу последняя извилина выпрямилась. Дебилы, бл....
Ответить
0
1
Графский Степан
Графский Степан
Как там поживает армия хохложопых наркоманов и алкашей? Еще не всё распродали?))
Ответить
1
1

Наши блоги