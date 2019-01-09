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Несут потери: ВСУ дали жесткую ''ответку'' террористам на Донбассе

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Во вторник, 8 января, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В то же время, по данным разведки, два оккупанта погибли и один получил ранения. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

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ВСУ дали жесткую ''ответку'' террористам

ВСУ дали жесткую ''ответку'' террористам

Апостроф

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные похвастались удачными боями на Донбассе 7 января, в ходе которых были уничтожены четыре оккупанта.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Novikova Irina
Novikova Irina
Вот как это получается, что храбрые воины не отвечая на провокации , не применяя запрещенное оружие, постоянно убивают, ранят и захватывают в плен , вооруженных танками, пушками, ракетами противника??? Какая прекрасная подготовка!!! Да с такой выучкой пора бы заняться уже и Крымом. Вон как два катерка и буксир напугали оккупантов в Крыму!!! Обоз для кого передаются такие сообщения, для старушек, болтающих у подъездов или для членов БПП???
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