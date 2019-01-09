Несут потери: ВСУ дали жесткую ''ответку'' террористам на Донбассе

Во вторник, 8 января, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В то же время, по данным разведки, два оккупанта погибли и один получил ранения. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

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"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные похвастались удачными боями на Донбассе 7 января, в ходе которых были уничтожены четыре оккупанта.