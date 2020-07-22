Нестыковки на видео задержания террориста в Луцке: Геращенко дал объяснение

Алексей Титофф Расследования 11:04, 22.07.2020 Обновлено: 11:37, 22.07.2020

Спецназ на БТР применил светошумовые гранаты после задержания луцкого террориста Максима Кривоша, чтобы " психологически подавить его волю".

Об этом в эфире 1+1 сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, поясняя методику проведения спецопераций.

"Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии", – сказал чиновник.

По словам Геращенко, спецназ прибыл к автобусу после сдачи Кривоша, чтобы он "точно не сделал ничего плохого".

"Было принято решение, чтобы психологически подавить волю преступника через то, чтобы были созданы выстрелы, шумовые эффекты, чтобы была подавлена его... чтобы он точно не сделал ничего плохого", – пояснил замминистра.

Напомним, что на полном видео спецоперации по задержанию Кривоша заметили странность.

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