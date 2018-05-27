Несезон надвигается: в сети показали, во что оккупанты превратили Крым

Пляжи оккупированных Ялты и Алупки совсем не готовы к приезду туристов, так как они завалены мусором и другими неподходящими для этого места предметами.
Показательные снимки были опубликованы в Twitter на странице крымского блогера RoksolanaToday&Крым.
Возле пляжа стоят полуразрушенные постройки, на самом побережье лежат кучи строительного мусора.
"Завидуйте, дооккупационные отдыхающие. Уничтожили таки Крым собственными руками", – пишут пользователи в комментариях.
Алупка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 мая 2018 г.
пляж Радуга(Чёрный бугор) pic.twitter.com/rMdCxI5829
Ялта— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 мая 2018 г.
несезон надвигается
а мы готовы pic.twitter.com/Msb4z7S7Ug
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото со школьного выпускного в аннексированном Севастополе.
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