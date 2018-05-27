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Несезон надвигается: в сети показали, во что оккупанты превратили Крым

7.6тЧитать новость на украинском

Пляжи оккупированных Ялты и Алупки совсем не готовы к приезду туристов, так как они завалены мусором и другими неподходящими для этого места предметами.

Показательные снимки были опубликованы в Twitter на странице крымского блогера RoksolanaToday&Крым.

Возле пляжа стоят полуразрушенные постройки, на самом побережье лежат кучи строительного мусора.

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"Завидуйте, дооккупационные отдыхающие. Уничтожили таки Крым собственными руками", – пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото со школьного выпускного в аннексированном Севастополе.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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