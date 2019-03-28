"Нервы сдали!" История издевательств над девочкой на Ривненщине получила продолжение

Бабушка 6-летней Анжелики из города Вараш Ривненской области, которую отец толкнул вниз с бетонной лестницы, пояснила этот поступок непослушностью девочки.

По ее словам, сама видео не смотрела, потому что имеет проблемы с сердцем и не хочет волноваться. "Для меня это, конечно, очень тяжелая травма", – сказала Галина Стоногова ТСН.

При этом она попросила понять сына: его жена неделю была в больнице, муж якобы сам занимался четырьмя детьми.

Бабушка ребенка Скриншот с видео

"Непослушная у нас девочки, своевольная – ну, вы знаете, нервы сдали. Поймите правильно, остался один человек с четырьмя детьми, их надо в школу собрать, утром накормить, отправить в садик надо. И маленький – год и восемь месяцев", – объяснила она.

Скриншот с видео

Причем, сам герой видео заверил, что ребенка не толкал – мол, дочь упала сама. "Я ее взял за руку, хотел увести, а так получилось, что она вырвалась. Не подошел потому, что она встала нормально. Все хорошо", - говорит Артем.

Не под запись мужчина признался, что случается и такое, что воспитывает пинками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье мать жестоко избила сына на глазах у посетителей ТЦ и попала на камеру.

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