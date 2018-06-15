"Нерв армии": вычислены места дислокации уникальных войск РФ на Донбассе и в Крыму

Российская армия использует в оккупированном Крыму и на Донбассе новейшие станции шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно Вооруженных сил РФ.

Точне места дислокации соответствующих подразделенией удалось установить "Информационному сопротивлению".

"На сей раз мы прищемили "нерв" российской армии. А именно – вскрыли места базирования подразделений войск связи ВС РФ на оккупированных россиянами территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных", - отмечается в материале группы.

На карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц связи (МК ЗВКЗ), а в таблицах указаны точные координаты расположения станций.

Как отмечается, по состоянию на апрель 2018 года в сети спутниковой связи ВС РФ работали не менее 18 мобильных станций.

Пять из них базировались на территории Украины, которая захвачена РФ – четыре в ОРДЛО (н.п. Новоазовск и Ясиноватая Донецкой области, н.п. Круглик и Каменка Луганской области) и одна в АР Крым (г.Севастополь).

Новости Войска РФ отработали захват стран Балтии

По состоянию на начало июня количество мобильных станций в сети спутниковой связи ВС РФ сократилось до 10, три из них находились на оккупированных РФ территориях Украины – в н.п.Новоазовск и Васильевка Донецкой области, н.п. Хрустальный Луганской области.

"Отметим, что наиболее интенсивно спутниковая связь используется для организации связи подразделений за пределами пунктов постоянной дислокации. Как в нашем случае – в месте выполнения боевых задач на территории Украины и Сирии. Связь при помощи МК ЗВКС организовывается в звене управления ВС РФ не ниже бригадного уровня", - говорится в материале.

В ИС также подчеркивают, что российской армии спутниковая связь с подразделениями, в том числе и выполняющими задачи за пределами РФ, обеспечивается 14-м Главным центром связи ГШ ВС РФ (Москва).

Находящиеся на его вооружении мобильные терминалы спутниковой связи имеют однотипное оборудование (тип "Аурига") и функционируют через общий пул частот: 1 hub-станция и 16 абонентских каналов российского спутника-ретранслятора "Yamal-402" (55Е).

"И тут очень интересная деталь. МК ЗВКЗ не сможет эксплуатировать не то что тракторист или горнорабочий очистного забоя, а даже маркшейдер. Это продукт российской оборонки, который невозможно найти в шахтах Донбасса, поскольку поставлен на вооружение исключительно российской армии. Здесь и специальное программное обеспечение, и системы криптозащиты. То есть эксплуатироваться терминал спутниковой связи может исключительно специально подготовленными военнослужащими ВС РФ з соответствующим уровнем допуска к работе с шифровальным оборудованием. И как понимаете, передача такой аппаратуры алкашне из "ЛДНР" даже теоретически невозможна по требованиям секретности…" - резюмировали в ИС.

Напомним, ранее был озвучен вариант вывода войск РФ с Донбасса.