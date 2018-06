"Неприемлемо": The Times оскандалилась с "российским" Крымом

Британское издание The Times опубликовало карту России с аннексированным Крымом.

На это обратило внимание посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter, передает "Крым.Реалии".

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

Как пояснили украинские дипломаты, скандальная карта появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

The Times пока не комментировала это сообщение.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL