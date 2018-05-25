"Непотопляемый авианосец": названы планы России на Крым

Россия рассматривает аннексированный Крым исключительно в качестве военной безе, где уничтожаются памятники и зеленые насаждения.

Об этом рассказал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, ссылаясь на источники из Москвы в интервью Укринформу.

"Вообще милитаризация достигла чудовищных размеров. Детей в детских садах переодевают в военную форму с георгиевскими лентами, они играют в военные игры - ищут разведчиков, что-то разминируют. Даже, как мне сказали, торты в них делают в виде танков - доходит и до такого идиотизма", – отметил он.

Джемилев отметил, что никакой экономики в Крыму уже не осталось.

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"Или, как они выражаются, "непотопляемый авианосец". Никакой экономики там практически уже нет, россияне строят стратегические объекты, в первую очередь, огромную трассу "Таврида" через весь Крым. Попутно уничтожаются зеленые насаждения, памятники, наносится также ущерб экологии", – пояснил он.

В открытых источниках есть информация, что на полуострове находятся до 80 тысяч военных.

"Но даже если речь идет о 60 тысячах военных, то для такого маленького полуострова площадью 27 тысяч квадратных километров это очень большое количество", - резюмировал Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев рассказал, сколько Россия разместила в Крыму ядерных боеголовок.