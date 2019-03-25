"Непосильная ноша": Россию поймали на признании нищенства в Крыму

Внезапные претензии России к Украине о необходимости выплаты репараций за Крым связаны с тем, что аннексия обошлась ей слишком дорого.

Теперь стране-агрессору приходится тратить из своего бюджета колоссальные ресурсы на украденный полуостров. Об этом в интервью каналу Sobinews заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аннексия Крыма "Крым. Реалии"

"Откуда берутся вот эти безумные вещи? Мне кажется, что связано это с непосильной ношей или посильной, но тем не менее очень тяжелой, которую Россия заплатила за аннексию Крыма. В оккупированном Крыму они ввели в эксплуатацию новую ТЭС стоимостью миллионы. Так вот, когда выступал Путин, у него проскользнула такая фраза, что это столько, сколько ранее поступало из Украины. И эти размышления о том, сколько они вбухали туда бабла, в конечном итоге приводят к таким безумным высказываниям о том, что Украина должна репарации какие-то им выплатить", — считает он.

Вместе с тем, Цимбалюк выразил уверенность в том, что до судебных разбирательств Кремля с Украиной дело не дойдет. Поскольку озвученная идея — на грани абсурда и не имеет шансов быть реализованной.

"Никто судиться, естественно, не будет. Это на уровне общероссийского праздничного бреда. Потому что Россия проиграла все международные суды с Украиной по части захвата активов на полуострове и на шельфе", — резюмировал журналист.

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