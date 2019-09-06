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8 сентября • обновлено в 11:48
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"Непокоренный Донбасс!" В сети опубликовали сильное фото с передовой

18.8т Читать материал на украинском

В сети опубликовано показательное фото с передовой на Донбассе, где идет война за независимость Украины.

Снимком поделилась жительница Торецка Галина Студенникова на своей странице в Facebook. На нем изображен военнослужащий и кот, который пристально на него смотрит.

"Непокоренный украинский Донбасс. Торецк. Утро началось с обстрелов. Шумно. Скажи, мой друг, чего снова путинским наемникам не спится? Кого они на этот раз спасают?" – написала она.

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Военный на Донбассе

Военный на Донбассе

Галина Студенникова, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 92 ОМБр Вооруженных сил Украины рассказали о фронтовой любимице – кошке Соне, которая спасла их пулеметчика ценой собственной жизни.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Агент ФСБ выясняет марку оружия.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Конечно непокоренный! ВСУ при всем своем тотальном превосходстве в численности, танках, артиллерии, не говоря уже о применении авиации и оружия массового поражения (баллистических ракет Точка-У) так и не смогли победить повстанцев Донбасса!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Дура кастрюлеголовая. Сидит кот, смотрит на карателя, и думает: Ты какого хрена сюда мразь приперся?
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