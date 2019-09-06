"Непокоренный Донбасс!" В сети опубликовали сильное фото с передовой

В сети опубликовано показательное фото с передовой на Донбассе, где идет война за независимость Украины.
Снимком поделилась жительница Торецка Галина Студенникова на своей странице в Facebook. На нем изображен военнослужащий и кот, который пристально на него смотрит.
"Непокоренный украинский Донбасс. Торецк. Утро началось с обстрелов. Шумно. Скажи, мой друг, чего снова путинским наемникам не спится? Кого они на этот раз спасают?" – написала она.
Военный на Донбассе
Галина Студенникова, Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 92 ОМБр Вооруженных сил Украины рассказали о фронтовой любимице – кошке Соне, которая спасла их пулеметчика ценой собственной жизни.
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