"Непокоренный Донбасс!" В сети опубликовали сильное фото с передовой

В сети опубликовано показательное фото с передовой на Донбассе, где идет война за независимость Украины.

Снимком поделилась жительница Торецка Галина Студенникова на своей странице в Facebook. На нем изображен военнослужащий и кот, который пристально на него смотрит.

"Непокоренный украинский Донбасс. Торецк. Утро началось с обстрелов. Шумно. Скажи, мой друг, чего снова путинским наемникам не спится? Кого они на этот раз спасают?" – написала она.

Военный на Донбассе Галина Студенникова, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 92 ОМБр Вооруженных сил Украины рассказали о фронтовой любимице – кошке Соне, которая спасла их пулеметчика ценой собственной жизни.

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