"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

В сети появились фотографии тяжелой военной техники, которую террористы "ДНР" "засветили" на оккупированном Донбассе.
Соответствующими снимки на своей странице в Twitter поделился блогер Necro Mancer. Он ссылается на пост пользователя сети с ником "Военкор Ёж".
"Техника 1-го армейского корпуса российской оккупационной армии", – сказано в посте.
Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе
Пресса Украины
Отметим, блогер "Военкор Ёж", обнародовавший фото, написал, что ему "довелось побывать на полигоне, где механики-водители танков и БМП отрабатывали элементы вождения. Бронемашины преодолевали различные препятствия, такие как противотанковые рвы, колейные мосты и многое другое. Ну и конечно танкисты стреляли, как танковыми снарядами, так и из пулеметов".
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
cont.ws/@andreydvoretskiy
cont.ws/@andreydvoretskiy
cont.ws/@andreydvoretskiy
cont.ws/@andreydvoretskiy
cont.ws/@andreydvoretskiy
cont.ws/@andreydvoretskiy
"Неплохо так шахтеры техникой обеспечены... И что интересно – уже в течение 5 лет вооруженного противостояния с регулярной украинской армией", – ответили Necro Mancer в комментариях.
Скриншот
Техника #1ак #роа на полигоне (все фото https://t.co/H1wDDIZV8L) pic.twitter.com/vk4PqpHhAM— Necro Mancer (@666_mancer) July 31, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.
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