"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

В сети появились фотографии тяжелой военной техники, которую террористы "ДНР" "засветили" на оккупированном Донбассе.

Соответствующими снимки на своей странице в Twitter поделился блогер Necro Mancer. Он ссылается на пост пользователя сети с ником "Военкор Ёж".

‏"Техника 1-го армейского корпуса российской оккупационной армии", – сказано в посте.

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе Пресса Украины

Отметим, блогер "Военкор Ёж", обнародовавший фото, написал, что ему "довелось побывать на полигоне, где механики-водители танков и БМП отрабатывали элементы вождения. Бронемашины преодолевали различные препятствия, такие как противотанковые рвы, колейные мосты и многое другое. Ну и конечно танкисты стреляли, как танковыми снарядами, так и из пулеметов".

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

cont.ws/@andreydvoretskiy

cont.ws/@andreydvoretskiy

cont.ws/@andreydvoretskiy

cont.ws/@andreydvoretskiy

cont.ws/@andreydvoretskiy

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Неплохо так шахтеры техникой обеспечены... И что интересно – уже в течение 5 лет вооруженного противостояния с регулярной украинской армией", – ответили Necro Mancer в комментариях.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram