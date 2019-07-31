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"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

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В сети появились фотографии тяжелой военной техники, которую террористы "ДНР" "засветили" на оккупированном Донбассе.

Соответствующими снимки на своей странице в Twitter поделился блогер Necro Mancer. Он ссылается на пост пользователя сети с ником "Военкор Ёж".

‏"Техника 1-го армейского корпуса российской оккупационной армии", – сказано в посте.

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Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе

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Отметим, блогер "Военкор Ёж", обнародовавший фото, написал, что ему "довелось побывать на полигоне, где механики-водители танков и БМП отрабатывали элементы вождения. Бронемашины преодолевали различные препятствия, такие как противотанковые рвы, колейные мосты и многое другое. Ну и конечно танкисты стреляли, как танковыми снарядами, так и из пулеметов".

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

twitter.com/666_mancer

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

twitter.com/666_mancer

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

twitter.com/666_mancer

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

twitter.com/666_mancer

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Неплохо так шахтеры техникой обеспечены... И что интересно – уже в течение 5 лет вооруженного противостояния с регулярной украинской армией", – ответили Necro Mancer в комментариях.

"Неплохо шахтеры обеспечены": террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
военная техника фотографии Новости Донбасса Новости ДНР Россия
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