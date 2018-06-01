Неонацисты на службе России: всплыла правда об участниках ЧВК "Вагнера"

Волонтеры установили личности двух участников ЧВК "Вагнера", которые являются неонацистами - это братья Краснолуцкие.

Информацию о военных опубликовал Informnapalm.

"В соцсети в альбомах братьев много фото на тему Третьего рейха, татуировки и футболки со свастикой, а также селфи со вскинутой правой рукой, похожие на нацистские приветствия. Владислав Краснолуцкий первым вступил в российское ЧВК "Вагнера" и уехал в Сирию. 02.10.2017 в провинции Дейр-эз-Зор он был ликвидирован. Его брат — Артем Краснолуцкий попал в ЧВК "Вагнера" в 2018", - рассказали волонтеры.

Как стало известно, Артема Краснолуцкого в январе этого года его осудили за похищение человека на 11 лет строгого режима.

"Из под ареста он сбежал на базу подготовки вагнеровцев в Молькино, и там прошел дополнительную подготовку. После этого его направили в мартовскую ротацию, что бы доукомплектовать вагнеровцев после разгромного удара американцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин раскрыл потери армии "Вагнера" на Донбассе.