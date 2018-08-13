"Давите на Кремль": европейские деятели культуры подписали призыв освободить Сенцова

Более сотни европейских деятелей культуры подписали новое обращение в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, голодающего в российской колонии.

Среди подписантов письма, опубликованного в газете газете Le Monde, - министр культуры Франции Франсуа Ниссен, режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч.

"Его (Сенцова - ред.) здоровье серьезно ухудшается с каждым днем, необходимо действовать и действовать быстро", - сказано в обращении.

Сенцов в российской колонии

По словам авторов письма, приговор украинскому режиссеру является "нарушением международного права и основных правил правосудия". Они также призывают представителей ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения.

"Не заключается ли его единственная реальная "вина" в том, что он продемонстрировал свободу слова? Не стало ли его единственным "преступлением" то, что он смог показать свою позицию через искусство?" - говорится в письме.

В своем обращении авторы сравнивают Сенцова с советскими диссидентами, такими как писатели Василий Гроссман и Александр Солженицын, которых преследовали за их идеи.

Напомним, 10 августа президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным настоял на необходимости срочного гуманитарного решения ситуации с Сенцовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

После этого сестра Сенцова получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.