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"Давите на Кремль": европейские деятели культуры подписали призыв освободить Сенцова

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Более сотни европейских деятелей культуры подписали новое обращение в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, голодающего в российской колонии.

Среди подписантов письма, опубликованного в газете газете Le Monde, - министр культуры Франции Франсуа Ниссен, режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч.

"Его (Сенцова - ред.) здоровье серьезно ухудшается с каждым днем, необходимо действовать и действовать быстро", - сказано в обращении.

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Сенцов в российской колонии

По словам авторов письма, приговор украинскому режиссеру является "нарушением международного права и основных правил правосудия". Они также призывают представителей ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения.

"Не заключается ли его единственная реальная "вина" в том, что он продемонстрировал свободу слова? Не стало ли его единственным "преступлением" то, что он смог показать свою позицию через искусство?" - говорится в письме.

В своем обращении авторы сравнивают Сенцова с советскими диссидентами, такими как писатели Василий Гроссман и Александр Солженицын, которых преследовали за их идеи.

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Напомним, 10 августа президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным настоял на необходимости срочного гуманитарного решения ситуации с Сенцовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

После этого сестра Сенцова получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНарушение прав человека в РоссииУкраинские политзаключенные в РоссииДело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы, видете в европе тоже есть 100 чел. отбитых на голову как и вы, он террорист, а они отпустите, долбоебов везде хватает.
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Король Полосок
Король Полосок
Я б теж хотів щоб москалі відпустили Сенцова, але боюся що Шарій оприлюднить на нього якусь незручну інформацію і мені придеться його теж ненавидити. Нехай вже краще сидить у Мордорі і буде героєм.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У Путина истерика?
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