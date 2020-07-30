Берегите жизни на дороге!

Пожалуйста!

27 июля на дороге Киев - Чоп в районе города Броды произошло ужасное ДТП.

Водитель автомобиля "Лексус", 48 летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву" и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автопоездом "Рено".

От столкновения с сорокатонной фурой джип "Лексус" разорвало на две части.

На заднем сидении "Лексуса" находились две девочки-сестры - 16 и 13 лет.

Старшая сестра, к сожалению, погибла.

Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы.

Медики Бродской ЦРЛ оказали первую ей помощь. Однако в районной больнице нет того диагностического оборудования и нейрохирургов, чтоб продолжать оказывать ей помощь в достаточном объёме.

На помощь пришла авиация Службы по чрезвычайным ситуациям.

Вертолет забрал в Киеве нейрохирурга и анестезиолога Института нейрохирургии имени Ромоданова и за 1,5 часа перенёс их во Львовскую область, чтоб они могли на месте оценить ситуацию и принять решение о перевозке девочки в Киев.

В ходе консилиума было принято решение о том, что транспортировка в Киев целесообразна и оправдана несмотря на риски.

Вертолёт ДСНС, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевёз девочку в Киев, а патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии.

Видео операции по транспортировки маленького пациента:

Состояние девочки остаётся стабильно тяжелым, но врачи института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение.

Водитель автомобиля Лексус получил ряд тяжёлых травм, но его жизнь вне опасности.

Мама девочек, которая сидела на переднем сидении, чудом осталась жива и не получила серьёзных телесных травм.

Но душевная травма останется теперь навсегда...

Я не знаю куда и зачем так спешил водитель "Лексуса", зачем ему было идти на неуверенный обгон, но знаю точно, что сэкономленные на трассе Киев-Чоп полчаса или час точно не стоят гибели одного и невыносимых страданий другого маленького человека.

Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности.

Но может быть, эта страшная история и фотографии разорванного в клочья "Лексуса", показанные в СМИ, заставят водителей подумать в другой раз, о том как хрупка жизнь человека и вовремя откажется от ненужного и непродуманного обгона, ценой которого будут человеческие судьбы.

P. S. Окончательные причины этого ужасного ДТП будут установлены в ходе следствия и проведения автотехнических экспертиз. Кто виноват и какова будет мера ответственности установит суд.

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