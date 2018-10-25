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"Ненависть": всплыл интересный факт о футболке керченского стрелка

8.7тЧитать материал на украинском

Футболку с надписью "Ненависть", которая была на Владе Рослякове в день совершения им массового убийства в Керченском политехническом колледже, он мог изготовить своими руками.

Об этом рассказала сотрудница одного из магазинов в Керчи, которые оказывают услуги по печати на одежде, сообщает "Комсомольская правда".

По словам специалиста, это можно было сделать собственноручно, использовав трансфертную термопленку и утюг. "У человека должна быть твердая рука, чтобы символы получились ровные", - подчеркнула она.

Влад Росляков одел футболку с надписью

Влад Росляков одел футболку с надписью "Ненависть"

Комсомольская правда

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Отмечается, что ни в одном из магазинов города, которые могли выполнить заказ, футболок с этой надписью не делали. По словам сотрудников, на подобную просьбу бы точно обратили внимание.

"Ненависть": всплыл интересный факт о футболке керченского стрелка

Корреспондент.нет

При этом, нашлись те, кто решил использовать одежду Рослякова для своего заработка: в социальных сетях предлагают купить аналогичную футболку стоимостью около 1200 рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее озвучили версия, что Росляков мог иметь сообщника.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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