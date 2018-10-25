"Ненависть": всплыл интересный факт о футболке керченского стрелка

Футболку с надписью "Ненависть", которая была на Владе Рослякове в день совершения им массового убийства в Керченском политехническом колледже, он мог изготовить своими руками.
Об этом рассказала сотрудница одного из магазинов в Керчи, которые оказывают услуги по печати на одежде, сообщает "Комсомольская правда".
По словам специалиста, это можно было сделать собственноручно, использовав трансфертную термопленку и утюг. "У человека должна быть твердая рука, чтобы символы получились ровные", - подчеркнула она.
Влад Росляков одел футболку с надписью "Ненависть"
Комсомольская правда
Отмечается, что ни в одном из магазинов города, которые могли выполнить заказ, футболок с этой надписью не делали. По словам сотрудников, на подобную просьбу бы точно обратили внимание.
Корреспондент.нет
При этом, нашлись те, кто решил использовать одежду Рослякова для своего заработка: в социальных сетях предлагают купить аналогичную футболку стоимостью около 1200 рублей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее озвучили версия, что Росляков мог иметь сообщника.
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