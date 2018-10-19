"У нас кровь льется": Украине подсказали, что можно потребовать за ядерное оружие

Официальный Киев имеет право и обязан требовать у США и Европы помощи в войне против России, учитывая тот факт, что Украина добровольно отказалась от своего ядерного потенциала, подписав Будапештский меморандум.

Такое мнение в программе "Кворум" на ObozTV выразил экс-военный дипломат Петр Гаращук. По его словам, отказ Украины от оружия массового уничтожения был проведен просто бездарно.

"Потому что из наших карманов на сооружение и изготовление такого потенциала были потрачены огромные средства, а мы, по сути, его одним росчерком пера похоронили", - возмутился Гаращук.

Он уточнил - есть три государственных должностных лица, которые обязаны на международном уровне требовать предоставления Украине помощи. Это президент Украины, министр иностранных дел и министр обороны.

"Они выходят к прессе с заявлением, что мы - Украина - сделали такой вклад в мировую, европейскую безопасность, какого не сделала ни одна страна до этого в мировой истории. Мы должны получить помощь. На нас напали, у нас аннексировали часть территории. У нас кровь льется на Донбассе!" - подчеркнул дипломат.

"А мы чего-то ждем... Мы должны апеллировать! У нас есть выборные люди, которые имеют право заявлять об этом и требовать! А не ходить и фотографироваться на фоне Белого дома", - резюмировал Гаращук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине нашли новый повод вернуться к вопросу о восстановлении ядерного арсенала.

Смотрите программу "Кворум" на ObozTV каждое воскресенье в 09:00.