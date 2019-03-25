"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

Оккупанты устроили праздник в духе "русского мира" в честь "возрождения" молодежного комсомольского движения в аннексированном украинском Крыму.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале, мероприятие состоялось в городе Армянск 24 марта.

"Хроники гетто или как в оккупированном Крыму российские нелюди возрождают среди молодежи тоталитарную секту под названием "комсомол", — написал украинский военнослужащий.

Судя по информации из соцсетей, на собрании произошло торжественное открытие городского отделения "Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации".

При этом зал украсили советской символикой, многие присутствующие были одеты в красные толстовки с изображением серпа и молота.

Оккупанты вручили жителям города комсомольские билеты, а также выбрали лучшую речевку (наводим ее текст без изменений):

Есть в Армянске комсомольцы, Молодежь поярче солнца Дружно красный флаг поднимем, И в свои ряды всех примем!

В завершение "торжества" оккупанты и местная молодежь возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.

Скриншот

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Скриншот

Иллюстрация persona.top

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. С соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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