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"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

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Оккупанты устроили праздник в духе "русского мира" в честь "возрождения" молодежного комсомольского движения в аннексированном украинском Крыму.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале, мероприятие состоялось в городе Армянск 24 марта.

"Хроники гетто или как в оккупированном Крыму российские нелюди возрождают среди молодежи тоталитарную секту под названием "комсомол", — написал украинский военнослужащий.

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Судя по информации из соцсетей, на собрании произошло торжественное открытие городского отделения "Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации".

При этом зал украсили советской символикой, многие присутствующие были одеты в красные толстовки с изображением серпа и молота.

Оккупанты вручили жителям города комсомольские билеты, а также выбрали лучшую речевку (наводим ее текст без изменений):

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Есть в Армянске комсомольцы, Молодежь поярче солнца Дружно красный флаг поднимем, И в свои ряды всех примем!

В завершение "торжества" оккупанты и местная молодежь возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.

"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

Скриншот

"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

Соцсети

"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

Соцсети

"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

Соцсети

"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

Соцсети

"Нелюди возрождают секту": сеть ужаснул "скрепный" праздник Ленина в Крыму

Скриншот

Иллюстрация

Иллюстрация

persona.top

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. С соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
фотографииАрмянскРоссияСССР
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугуты вонючие, комсомол - организация для нормальных людей. :-) А "обиженные" - всегда недовольны. :-)))
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