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Нелегальную добычу песка на Киевщине ''крышует'' скандальный прокурор - СМИ

10.5тЧитать материал на украинском

Руководитель Киево-Святошинской прокуратуры Юрий Дмитрунь "крышует" деятельность нелегальных добытчиков песка, работающих на песчаных карьерах Киевской области.

В частности, установлено, что прокурор как лично, так и через сеть посредников, ежемесячно получает от нелегальных добытчиков песка в Киево-Святошинском районе неправомерную выгоду - 30-40% от объемов добытого песка за непривлечение их к уголовной ответственности и/или закрытие уголовных производств в суде, пишет ОРД.

Об этом свидетельствует часто сознательное самоустранение прокуроров Киево-Святошинской местной прокуратуры от поддержки обвинений в суде уголовных производств, начатых по соответственным статьям Уголовного кодекса Украины.

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Нелегальную добычу песка на Киевщине ''крышует'' скандальный прокурор - СМИ

Отмечается, что в данном деле Дмитруню помогает председатель Киево-Святошинского районного суда Киевской области Татьяна Дубас, которая, используя свои властные полномочия, предоставляет подчиненным указания по принятию заведомо неправомерных судейских решений по уголовным производствам.

"Так, на сегодня Дмитрунь и Дубас фактически влияют на ход целого ряда досудебных расследований по уголовным производствам, касающимся в том числе нарушений установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых и др.", - сказано в материале.

Установлено, что одним из посредников в коррупционных отношениях между Дмитрунем и фигурантами уголовных производств выступают его доверенные лица: Сергей Серов - заместитель руководителя Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, который отвечает за "сбор" средств с предпринимателей, занимающихся нелегальной добычей песка в Киево-Святошинском районе. Два других подручных Дмитруня - Александр Сидашов и Александр Цисаренко - отвечают за реализацию "заказных" уголовных производств в экономической сфере.

По информации журналистов, руководитель Киево-Святошинской прокуратуры не первый раз попадает в поле внимания СМИ из-за игнорирования им Закона с целью наживы и собственной выгоды. Он является фигурантом уголовного производства ГПУ, открытого по требованию Печерского суда по ст. 368-2 УК Украины по факту незаконного обогащения.

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"Стоит напомнить также, что именно деятельность Дмитруня раскритиковал за неудовлетворительные результаты и генеральный прокурор. В частности, по словам Луценко, в Ирпенском отделении полиции обнаружены сотни безосновательно закрытых дел, и прокуратура не реагирует на это должным образом", - сказано в материале.

Согласно статистическим данным, ежегодно в Киевской области, нелегально добывают около 7 млн тонн песка на сумму до 15 млн долларов. В течение 2016-2017 годов ГУ Нацполиции в Киевской области было возбуждено более 50-ти уголовных производств и более 10-ти дел открыла Киевская областная прокуратура. Однако нелегальный песчаный бизнес продолжает довольно успешно работать в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом нашли новый песчаный клондайк нелегалов.

Читайте все новости по теме "Незаконная добыча песка на Киевщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Незаконная добыча песка на Киевщине
Место
Украина
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Луговской Николай
Луговской Николай
Если это все происходит в столице,и все знают об этом незаконном бизнесе,а прокуратура сама его непосредственный "начальник" и ничего власть не может поделать,догадайтесь что происходит в глубинке,на местах.
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