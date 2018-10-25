Нелегальную добычу песка на Киевщине ''крышует'' скандальный прокурор - СМИ

Руководитель Киево-Святошинской прокуратуры Юрий Дмитрунь "крышует" деятельность нелегальных добытчиков песка, работающих на песчаных карьерах Киевской области.

В частности, установлено, что прокурор как лично, так и через сеть посредников, ежемесячно получает от нелегальных добытчиков песка в Киево-Святошинском районе неправомерную выгоду - 30-40% от объемов добытого песка за непривлечение их к уголовной ответственности и/или закрытие уголовных производств в суде, пишет ОРД.

Об этом свидетельствует часто сознательное самоустранение прокуроров Киево-Святошинской местной прокуратуры от поддержки обвинений в суде уголовных производств, начатых по соответственным статьям Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в данном деле Дмитруню помогает председатель Киево-Святошинского районного суда Киевской области Татьяна Дубас, которая, используя свои властные полномочия, предоставляет подчиненным указания по принятию заведомо неправомерных судейских решений по уголовным производствам.

"Так, на сегодня Дмитрунь и Дубас фактически влияют на ход целого ряда досудебных расследований по уголовным производствам, касающимся в том числе нарушений установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых и др.", - сказано в материале.

Установлено, что одним из посредников в коррупционных отношениях между Дмитрунем и фигурантами уголовных производств выступают его доверенные лица: Сергей Серов - заместитель руководителя Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, который отвечает за "сбор" средств с предпринимателей, занимающихся нелегальной добычей песка в Киево-Святошинском районе. Два других подручных Дмитруня - Александр Сидашов и Александр Цисаренко - отвечают за реализацию "заказных" уголовных производств в экономической сфере.

По информации журналистов, руководитель Киево-Святошинской прокуратуры не первый раз попадает в поле внимания СМИ из-за игнорирования им Закона с целью наживы и собственной выгоды. Он является фигурантом уголовного производства ГПУ, открытого по требованию Печерского суда по ст. 368-2 УК Украины по факту незаконного обогащения.

"Стоит напомнить также, что именно деятельность Дмитруня раскритиковал за неудовлетворительные результаты и генеральный прокурор. В частности, по словам Луценко, в Ирпенском отделении полиции обнаружены сотни безосновательно закрытых дел, и прокуратура не реагирует на это должным образом", - сказано в материале.

Согласно статистическим данным, ежегодно в Киевской области, нелегально добывают около 7 млн тонн песка на сумму до 15 млн долларов. В течение 2016-2017 годов ГУ Нацполиции в Киевской области было возбуждено более 50-ти уголовных производств и более 10-ти дел открыла Киевская областная прокуратура. Однако нелегальный песчаный бизнес продолжает довольно успешно работать в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом нашли новый песчаный клондайк нелегалов.