Некачественные бронежилеты Минобороны "подогнали" под одного производителя: Марченко и Полторак знали – СМИ.

Журналисты опубликовали записи из кабинетов чиновников Министерства обороны, которые свидетельствуют, что технические параметры некачественных бронежилетов, закупленных ведомством в 2019 году, соответствуют требованиям конкретного производителя – компании "Темп-3000".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях". Разговоры, которые происходили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ 23 и 24 апреля, свидетельствуют о том, что на сотрудников управления могло оказываться давление для скорейшего принятия закупленных партий бронежилетов.

Так, в одном из фрагментов записей человек с голосом, похожим на голос начальника Управления контроля качества при Минобороны Украины Михаила Каморянского, который позже получил подозрение в этом деле, говорит о том, как руководство ведомства переживало из-за проведенной закупки бронежилетов. Это происходило в тот период, когда победитель тендера – фирма "Темп-3000" – уже отгрузил первые партии средств защиты.

"Целый министр обороны – ему делать ***, переживать: сдастся сегодня "Темп" или не сдастся. Они себе там карманы набивают, на ***, нашими с вашими руками – а ты за это ху** пи*** получаешь" – слышно на аудиозаписях. Позже в комментарии "Схемам" он не опроверг того, что военнослужащих тогда просили ускорить принятие бронежилетов.

Некачественные бронежилеты Минобороны "подогнали" под одного производителя: Марченко и Полторак знали – СМИ radiosvoboda.org

Фрагменты разговоров свидетельствуют, что военные, при содействии тогдашнего министра обороны Степана Полторака якобы решили неофициально провести собственный эксперимент. При этом, похоже, Дмитрий Марченко отдавал указания подчиненным и согласовывал с министром – если результат эксперимента будет отрицательный, то озвучивать журналистам его не будут.

Некачественные бронежилеты Минобороны "подогнали" под одного производителя: Марченко и Полторак знали – СМИ radiosvoboda.org

Дальнейшие разговоры из кабинетов Минобороны свидетельствуют, что и их собственные исследования подтвердили, что: баллистический пакет при намокании простреливается. В частности, в одном из фрагментов, очевидно, Дмитрий Марченко сообщает об этом министра и успокаивает, что это – "нормальный результат".

Среди методов проверки бронежилетов на прочность – испытания высокими температурами. Согласно техническим условиям, бронежилет необходимо в течение пяти минут подвергать воздействию температуры 180 градусов. Этого не боится материал параамид, с которым работает "Темп", однако не выдерживает полиэтилен, с которым работают все остальные производители.

Дело в том, что материал кевлар без спецобработки боится воды и солнечного света, но выдерживает высокие температуры. Тогда как баллистический полиэтилен – максимум до 120 градусов, зато он легкий и влагостойкий. Именно поэтому его преимущественно выбирают европейские и украинские производители. Кроме "Темпа".

Эта компания имеет собственное производство параарамидних тканей – тех, которые не горят, но промокают. Поэтому именно из этого материала, соответственно, сделана и "мягкая защита" закупленных бронежилетов.

Некачественные бронежилеты Минобороны "подогнали" под одного производителя: Марченко и Полторак знали – СМИ radiosvoboda.org

Упоминание о методе проверки бронежилетов высокими температурами также обнаружили в записях разговоров чиновников МОУ:

– Нужны ли нам эти 180 градусов?

– 5 минут – по этой методике, прописано.

– 5 минут – человек сгорит на ***.

– Командир, написано в стандарте на военную форму для экипажей боевой бронированной техники 5-6 секунд. А мы-то х ** поставили на броню 5 минут – человек физически закипит.

– Ну ничего.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений во время закупки бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители.