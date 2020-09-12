Неизвестные проникли в дом журналиста Ткача
Журналист проекту "Схемы" Михаил Ткач заявил, что примерно в 03:00 12 сентября, находясь у себя на кухне, услышал шум на чердаке над своей квартирой.
Как сообщили на Telegam-канале "Схемы. Коррупция в деталях", после этого мужчина вызвал полицию и та обнаружила, что "пломбы" в одном из подъездов на входе на чердак были сорваны.
Ранее на этом чердаке были обнаружены три отверстия, одно из которых было сквозным и вело к кухне квартиры Ткача. Именно поэтому правоохранители наложили "пломбы" в рамках уголовного производства о возможной прослушке помещения журналиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства" и обвинил власть.
Позже полиция нашла над квартирой Ткача в потолке "отверстие" длиной не менее 60 см.
А в ночь на 17 августа рабочая Kia Cerato Ткача сгорела дотла. Журналист отметил, что на этом автомобиле снимали материалы для программ в течение четырех лет. Инцидент произошел у дома в Броварах, где проживает водитель автомобиля.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поджог рабочего автомобиля Ткача. Глава государства отметил, что расследование должно быть максимально быстрым для справедливого наказания для злоумышленника.
Утром 26 августа Национальная полиция Украина задержала мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге авто Ткача, а также его сообщника. Еще двух граждан объявили в розыск.