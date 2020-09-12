Неизвестные проникли в дом журналиста Ткача

Журналист проекту "Схемы" Михаил Ткач заявил, что примерно в 03:00 12 сентября, находясь у себя на кухне, услышал шум на чердаке над своей квартирой.

Как сообщили на Telegam-канале "Схемы. Коррупция в деталях", после этого мужчина вызвал полицию и та обнаружила, что "пломбы" в одном из подъездов на входе на чердак были сорваны.

Ранее на этом чердаке были обнаружены три отверстия, одно из которых было сквозным и вело к кухне квартиры Ткача. Именно поэтому правоохранители наложили "пломбы" в рамках уголовного производства о возможной прослушке помещения журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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