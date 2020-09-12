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Неизвестные проникли в дом журналиста Ткача

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Михаил Ткач заявил, что на чердак над его квартирой проникли неизвестные

Журналист проекту "Схемы" Михаил Ткач заявил, что примерно в 03:00 12 сентября, находясь у себя на кухне, услышал шум на чердаке над своей квартирой.

Как сообщили на Telegam-канале "Схемы. Коррупция в деталях", после этого мужчина вызвал полицию и та обнаружила, что "пломбы" в одном из подъездов на входе на чердак были сорваны.

Неизвестные ночью проникли на чердак дома, где живет Михаил Ткач.

Ранее на этом чердаке были обнаружены три отверстия, одно из которых было сквозным и вело к кухне квартиры Ткача. Именно поэтому правоохранители наложили "пломбы" в рамках уголовного производства о возможной прослушке помещения журналиста.

Михаил Ткач

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УкраинаМихаил Ткач
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