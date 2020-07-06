Неижпапа назвал Севастополь главной базой ВМС Украины и пообещал вернуться

Украинский флот вернется в оккупированный Россией Севастополь в Крыму, ведь именно там находится главная база Военно-морских сил Украины.

Об этом в интервью "Думской" рассказал Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

"Главная база Военно-морских сил Украины – это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь. Если вы посмотрите – у меня в приемной висят фотографии кораблей – там на них написано "Севастополь". Я их специально повесил, чтобы все понимали, что главная база ВМС Украины – это Севастополь. Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся", – сказал он.

Неижпапа добавил, что у многих украинских офицеров на полуострове остались жилье, ценности, родственники. Но при этом он сам не намерен посещать аннексированный Крым.

"Я к этому отношусь категорически – я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.