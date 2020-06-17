Неижпапа лоббировал назначение подозреваемого в шпионаже капитана корабля ВМС, – СМИ

Назначение капитаном корабля ВМС Украины "Александр Охрименко" Анатолия Люлько, которого СБУ заподозрила в шпионаже, якобы поддерживал действующий командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Об этом сообщил "Бабель" со ссылкой на источник в Военно-морских силах. Люлько учился в Академии ВМС им. Нахимова, которой руководил Неижпапа.

Как отметили в СБУ, капитан корабля без разрешения командования выехал в оккупированный Крым, где "начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство". После этого офицер вернулся в Одессу, где стоит его корабль, и начал тайно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи россиянам.

По данным "Бабеля", речь идет именно о Люлько.

Военнослужащий ВМС ВСУ отстранен от занимаемой должности, его допуск к государственной тайне отменили.

В ВМС Украины сообщили, что "все обстоятельства события выясняются компетентными органами в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Светлодарске в районе проведения Операции Объединенных сил СБУ поймала бывшего милиционера, который собирал информацию об украинской армии для "Луганской народной республики".