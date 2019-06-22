ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Нех*й шастать!" Россия бросила на произвол безногого террориста на Донбассе

944Читать материал на украинском

Террористы с Донбасса в сети жалуются на то, что их искалеченного "побратима" с позывным "Николс" оставили на произвол судьбы и у него нет возможности вернуться в Россию.

В частности, соответствующее обращение было опубликовано на странице "IgorGirkin" в Twitter. "Скоро выписка, но идти ему некуда, здесь своего жилья и родственников у него нет. Военный билет был украден уже при ранении, в Россию выехать он тоже не может", – сказано в сообщении.

На данный момент он находится в больнице. На фото видно, что у него нет ног и искалеченные руки.

Новости
Террористы ослабили хватку на Донбассе: ВСУ нанесли мощный удар

Террорист "Николс"

Террорист "Николс"

"IgorGirkin" в Twitter

В комментариях украинцы возмущаются тем фактом, что он приехал на Донбасс воевать. "Нех*й шастать!", "Сказочному на прямую линию пусть звонит", – иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали еще троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel