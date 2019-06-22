"Нех*й шастать!" Россия бросила на произвол безногого террориста на Донбассе

Террористы с Донбасса в сети жалуются на то, что их искалеченного "побратима" с позывным "Николс" оставили на произвол судьбы и у него нет возможности вернуться в Россию.

В частности, соответствующее обращение было опубликовано на странице "IgorGirkin" в Twitter. "Скоро выписка, но идти ему некуда, здесь своего жилья и родственников у него нет. Военный билет был украден уже при ранении, в Россию выехать он тоже не может", – сказано в сообщении.

На данный момент он находится в больнице. На фото видно, что у него нет ног и искалеченные руки.

Террорист "Николс" "IgorGirkin" в Twitter

В комментариях украинцы возмущаются тем фактом, что он приехал на Донбасс воевать. "Нех*й шастать!", "Сказочному на прямую линию пусть звонит", – иронизируют они.

"Николс"



Скоро выписка, но идти ему некуда, здесь своего жилья и родственников у него нет.



военный билет был украден уже при ранении, в Россию выехать он тоже не может. pic.twitter.com/ZGWrehtGuh — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 22 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали еще троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!