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"Нех*й шастать!" Офицер ВСУ показал разгром "небратьев" на Донбассе

7.6тЧитать материал на украинском

Украинские воины уничтожили оккупантов на одном из опорных пунктов на Донбассе.

Момент меткого удара попал на видео. Кадры в сети показал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Небратья начали свободно и нагло передвигаться на своем КНП. "Нех*й шастать на украинской земле", – решили воины ООС и отправили приветствие. Двое представителей оккупационных сил присоединились к "бригаде 200", – прокомментировал он.

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"Нех*й шастать!" Офицер ВСУ показал разгром "небратьев" на Донбассе

Скриншот с видео

На кадрах видно меткий удар и мощный взрыв в результате него.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" понесли потери в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В сети показали фото ликвидированных.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
"Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери - это космические цифры для современных войн." - Андрей Билецкий рассказал "Апострофу" ))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
После заключения второго минского соглашения украинская армия потеряла больше тысячи человек. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал руководитель «Национального корпуса», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий. «Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — отметил он. По словам Билецкого, украинские власти также не делают успехов в урегулировании гражданского конфликта. «Ей лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасса», — добавил депутат
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И еще два шмаки-бума в Головке добавьте..смачных было.
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Юг Руси
Юг Руси
Бешенство Матки, ты уже на своей Головке набил?
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