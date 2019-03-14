"Нех*й шастать!" Офицер ВСУ показал разгром "небратьев" на Донбассе

Украинские воины уничтожили оккупантов на одном из опорных пунктов на Донбассе.

Момент меткого удара попал на видео. Кадры в сети показал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Небратья начали свободно и нагло передвигаться на своем КНП. "Нех*й шастать на украинской земле", – решили воины ООС и отправили приветствие. Двое представителей оккупационных сил присоединились к "бригаде 200", – прокомментировал он.

Скриншот с видео

На кадрах видно меткий удар и мощный взрыв в результате него.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" понесли потери в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В сети показали фото ликвидированных.

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