''Негде клейма ставить'': всплыли скандальные данные о сгоревших в Черном море кораблях

Корабли "Маэстро" и "Кандий", которые в понедельник, 21 января загорелись в Черном море, находятся в санкционном списке США и "черном" списке Крыма.

Об этом в Facebook cообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. По его данным, владелец судов – из Турции, хотя сами они шли под флагом Танзании.

"На них негде клейма ставить. С весны 2015 года корабли в сирийском санкционном списке США и в нашем "черном списке" – крымском", – написал Клименко.

По его словам, судна являются крайне опасными, ведь они промышляли незаконной перевозкой газа из оккупированной Керчи и российского Темрюка в Сирию и Ливан.

Facebook Андрей Клименко

Facebook Андрей Клименко

Facebook Андрей Клименко

Клименко также предположил, что в момент возгорания могла производиться перекачка газа. "Скорее всего, нелегальный бизнес", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара на суднах "Маэстро" и "Кандий" погибли 14 человек.

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