Генеральному прокурору України, Голові СБУ, Голові Національної поліції України, Генеральному прокурору Іспанії.

Явка з повинною.

Я, Нефьодов Максим Євгенович, у період з 2 по 4 березня 2020 року, виконуючи обов'язки голови Державної митної служби, дозволив задекларувати товар, направлений до Іспанії, за суттєво заниженою вартістю. А саме – дві партії респіраторів класу FFP3, виробництва ТОВ "НВП "БУК", загальної кількості 204000 шт, що призвело до приховування від оподаткування суми понад 14 мільйонів грн.

Так, при номінальній ринковій ціні даного товару понад 50 грн за шт, станом на 2018-2019 роки, в двох деклараціях товару, які я оприлюднив на фейсбук

https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/2843053615742729, вказано:

– статистична вартість 1 респіратора FFP3 – 4,6 коп/шт

– контрактна вартість 1 респіратора FFP3 у кількості 104000 – 1,84 грн/шт

– контрактна вартість 1 респіратора FFP3 у кількості 100000 – 1,92 грн/шт

Відповідно до статистичних ринкових цін даного товару станом на день поставки 03/03/2020 (від 50 до 80 грн/шт) середня похибка цін, вказаних у деклараціях, становить 3800% (три тисячі вісімсот відсотків). Вартість товару через мою службову недбалість занижена в 38 разів.

Сумарна розрахункова ринкова вартість вказаного товару у обидвох деклараціях становить $593478 замість суми $15600, вказаної у декларації.

Таким чином, прихована від оподаткування сума на стороні України становить приблизно $577 878, або, за курсом НБУ на день поставки 14 210 026 (чотирнадцять мільйонів двісті десять тисяч, двадцять шість гривень)

В Україні така схема дозволяє ухилитися від податків, коли у контракті позначається ціна нижче собівартості, а фактично розрахунок здійнюється в готівковий тіньовий формі (в даному випадку – 14 млн. грн.).

На стороні Іспанії така задекларована вартість дозволила уникнути сплати ввізного мита на відповідну приховану суму – на приблизно півмільйона євро. Бюджет Іспанії недоотримав податки до зазначеної вище суми.

Свою провину визнаю. Несвідомо я став учасником кримінальної схеми, яка призвела до недоотримання податків державою Україна, і відповідно, виникнення заборгованостей перед медиками, вчителями, ЗСУ, оборонними підприємствами, пенсіонерами тощо.

Зобов'язуюсь переглянути статистичну вартість товарів даної категорії, яка на сьогодні становить 4.6 коп при ринковій оптовій ціні понад 70 грн на даний момент.

Прошу утримати з моєї заробітної зарлатні суму, недоотриману бюджетом України відповідно цієї та всіх інших тіньових поставок за моєї каденції, які будуть виявлені державним аудитом.

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