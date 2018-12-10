Недопустимые доказательства: суд не прислушался к адвокатам одиозного Мартыненко

Шевченковский районный суд Киева 10 декабря отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего народного депутата Николая Мартыненко о признании недопустимыми доказательств, полученных от Швейцарии на USB флэш-накопителе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет о деле касательно завладения средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом".

Согласно решению суда, на данном этапе нет оснований признавать полученные доказательства недопустимыми. Этот вопрос будет решен в совещательной комнате во время вынесения окончательного решения.

"На судебном заседании проходит исследование материалов, содержащихся на флэш-накопителе. Претензии защитников Мартыненко касались перевода на украинский язык швейцарских материалов, а также заключались в том, что адвокаты усомнились в подлинности распечатанных с флэш-накопителя материалов", – сказано в сообщении.

Николай Мартыненко kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили повестку Мартыненко о вызове на допрос. До этого Центр противодействия коррупции уведомил, что экс-нардеп отказался брать повестку и выбросил ее на пол.

21 апреля 2017 года сторона обвинения потребовала от суда взять Мартыненко под стражу или под залог в 300 млн грн. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявлял, что экс-нардепу грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Он также рассказал, что доказательства по делу экс-нардепа собирались больше года.

Позже стало известно, что Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов как раз касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получал "откаты" при содействии чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК" Энергоатом "в течение 2008-2012 годов.