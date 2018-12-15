Недобили? В ''ДНР'' ''воскресили'' возможного убийцу Слипака

Террористы "ДНР" начали распространять информацию о том, что снайпер Денис Ефременко ("Морячок"), которого считают возможным убийцей оперного певца Василия Слипака, якобы не был ликвидирован ВСУ.

Более того, они опубликовали видео с человеком в балаклаве, который утверждает, что именно он — "Морячок". Запись опубликован на Telegram-канале "Kostnews".

"Украинские СМИ начали праздновать очередную фейковую "перемогу", связанную с моей гибелью. Однако, как видите, я жив, здоров и продолжаю работать. Более того, я хотел бы их поблагодарить за то, что они вводят в заблуждение украинских военнослужащих, которые пытаются меня ликвидировать. Спасибо большое украинским СМИ. А мы с моими боевыми товарищами продолжаем работать. Работайте, братья", — угрожающе высказался персонаж на видео.

Возмодный убийца Василия Слипака Скриншот видео

Денис Ефременко Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") заявил о том, что предполагаемый убийца Слипака был ликвидирован на Донбассе 9 декабря.

Напомним, волонтерам удалось идентифицировать личность вероятного убийцы Слипака еще в июле 2016 года.

Это стало возможным после того, как российские пропагандисты выпустили в эфир интервью с Ефременком, в котором тот заявил, что именно он якобы убил легендарного певца-добровольца.