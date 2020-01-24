Украина понесла огромные потери: как прошла неделя в ООС

За период с 17 по 23 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 55 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло четверо украинских военнослужащих, ранения получили 12 бойцов.

Увеличилось количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, количество разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов. Снова зафиксированы случаи недопуска наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольную территорию. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 17 по 23 января

В пятницу, 17 января, полицейские, несущие службу на блокпостах в районе ООС, приняли участие в учениях по отработке навыков реагирования на нештатные ситуации, в частности, на попытку прорыва через блокпост на автомобиле.

В субботу, 18 января, в результате вражеского обстрела в Попаснянском районе Луганской области погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Валерий Закусило. Герою было 32 года, у него остались жена и две дочери.

Погибший боец 72-й отдельной механизированной бригады Валерий Закусило ТСН

22 января с Героем простились в городе Белая Церковь Киевской области, где он проживал с семьей.

В Белой Церкви простились с Валерием Закусило Скриншот видео

В воскресенье, 19 января, погиб боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Слободанюк. Младший сержант был убит в результате вражеского обстрела. Герой был родом из Николаевской области.

Погибший боец 72-й отдельной механизированной бригады Александр Слободанюк Цензор.Нет

В понедельник, 20 января, на Донбассе от пули снайпера погиб командир отделения 56-й отдельной мотопехотной бригады Василий Муха. Герой был родом из Харьковской области, ему был 31 год.

Погибший боец 56-й отдельной мотопехотной бригады Василий Муха Цензор.Нет

В районе ООС провели очередной рейд по выявлению контрабанды. На одном из складов Донецкой области обнаружили табачный фальсификат: сигареты марки "OSCAR", "M1", "H3" без марок акцизного налога Украины. Вся партия товара на общую сумму более миллиона гривен изъята.

В Донецкой области обнаружен табачный фальсификат Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 21 января, в районе ООС побывала иностранная делегация во главе с председателем ОБСЕ Эди Рамой. Озвученная цель визита – оценка ситуации на Донбассе, в том числе в точках разведения сил. В Станице Луганской члены делегации встретились с председателем Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

Район ООС посетил председатель ОБСЕ Эди Рама Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 22 января, в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. В настоящее время имя Героя неизвестно.

В Донецкой и Луганской областях состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня Соборности. В частности, празднования прошли в Бахмуте и Северодонецке.

На Донбассе отметили День Соборности Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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