Свидетель для Гааги, смерть и рагу болоньезе: как прошла неделя в ООС

За период с 10 по 16 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 60 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло трое украинских военнослужащих, ранения получили пятеро бойцов.

На Донбассе задержали "свидетеля для Гааги" и приготовили рагу болоньезе. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 10 по 16 января

В пятницу, 10 января, в Донецкой области был задержан террорист "ДНР", который охранял место и остатки сбитого россиянами самолета рейса МН17. "Очередной свидетель для Гааги", – прокомментировали в штабе ООС.

В Донецкой области задержан террорист "ДНР", охранявший место падения МН17 Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В субботу, 11 января, пограничники-дозиметристы провели учения по эксплуатации систем дезактивации. Представители итальянской компании "Кристанини" выступили в роли инструкторов и рассказали о правилах эксплуатации системы дезактивации "Саниджет", широко применяемой в армиях стран НАТО. Такая система есть и в Лисичанском погранотряде.

Пограничников-дозиметристов проинструктировали эксперты из Италии Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вручил отличия Верховной Рады Украины лучшим военнослужащим по итогам 2019 года.

Лучшие военнослужащие получили отличия Верховной Рады Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 13 января, в Марьинку прибыла новая партия гуманитарной помощи в рамках проекта "Помощь Восток". Более 20 тонн строительных материалов передано в военно-гражданские администрации Красногоровки и Марьинка, в Марьинскую центральную районную больницу и Центр первичной медико-санитарной помощи Марьинского райсовета.

В Марьинку доставили новую партию гуманитарной помощи Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 14 января, в районе ООС побывала международная делегация во главе с чрезвычайными и полномочными послами Латвийской и Эстонской Республик. Дипломаты пообщались с украинскими военнослужащими. Группа капелланов из Латвии приготовила для украинских защитников рагу Болоньезе.

Латвийские капелланы приготовили для украинских бойцов рагу болоньезе Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 15 января, вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Парень был родом с Харьковщины.

"В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович", – написали сослуживцы воина.

Алексей Кучкин погиб от пули снайпера 15 января ТСН

В тот же день от пули снайпера погиб 24-летний Алексей Василевский. Погибший был родом из города Каменское Днепропетровской области. Об это на странице "Штаба национальной защиты" в Facebook сообщил Виталий Чернявский. В отчетах штаба ООС такая информация отсутствует.

В районе отвода тяжелого вооружения была проведена внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений. Состоялась отработка выдвижения на позиции, подготовка к применению и уничтожения вражеских целей с применением противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П".

В районе отвода тяжелого вооружения была проведена внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В Луганской области прошли соревнования на лучший минометный расчет. Военнослужащие соревновались в специальной и спортивной номинациях.

В рамках проекта международной технической помощи пограничники, служащие в ООС, получили оборудование на сумму более 1,5 миллиона гривен, предоставленное правительством Норвегии. В Лисичанске состоялась передача оборудования для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов, дозиметрии и дезактивации.

Пограничники получили оборудование из Норвегии Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В четверг, 16 января, от пули снайпера погиб водитель 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Игорь Химичук.

Украинская сторона СЦКК заявила о нарушении оккупационными войсками Минских соглашений на участке между населенными пунктами Орехово и Золотое-5. Там было применено дистанционное минирование местности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, пояснили в штабе ООС.

В районе ООС в Луганской области состоялись учения воинов-зенитчиков на зенитных ракетных комплексах 9А33 БМ3 "Оса".

На Луганщине прошли учения зенитчиков Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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