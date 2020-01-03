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3 января • обновлено в 13:46
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"Небоевая" смерть, стрельба по дому и Святой Николай на танке: как прошла неделя в ООС

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За период с 27 декабря по 2 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 38 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погиб один украинский военнослужащий, смерть которого отнесена к "небоевым потерям", ранения получили 3 бойца.

Активность российских оккупационных войск в предпраздничные дни существенно снизилась, но даже в новогоднюю ночь обстрелы украинских позиций не прекращались. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 27 декабря по 2 января

В субботу, 28 декабря, на Азове прошли учения десантников. Заявленная цель – противодесантная оборона побережья. Десант условного противника был уничтожен.

В районе ООС в Луганской области танкисты отрабатывали боевые навыки на специальных учениях. Учения продолжались два дня.

В воскресенье, 29 декабря, штаб ООС сообщил о постоянных обстрелах, которым подвергаются дома местных жителей вдоль линии разграничения. Так, один из домов в Луганской области, в котором проживает пара пенсионеров, постоянно становится мишенью для подобных обстрелов.

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Перед праздником: террористы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В субботу, 30 декабря, в Волновахском районе Донецкой области следователи, оперативники Государственной фискальной службы и спецподразделения "К" СБУ обнаружили в багажниках двух автомобилей контрабанду – почти 10 тысяч пачек сигарет на общую сумму порядка 500 тысяч гривен.

В Волновахском районе выявлена контрабандная партия сигарет

В Волновахском районе выявлена контрабандная партия сигарет

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В Покровском районе Донецкой области выявили АЗС, торгующую контрафактными горюче-смазочными материалами и сжиженным газом. Стоимость описанного имущества составила более 2 миллионов гривен.

В Донецкой области выявили АЗС, торгующую контрафактными горюче-смазочными материалами

В Донецкой области выявили АЗС, торгующую контрафактными горюче-смазочными материалами

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В пгт Большая Новоселка Донецкой области на местной АЗС описано более 26 тысяч литров топлива на общую сумму порядка 600 тысяч гривен, которое реализовалось без лицензии.

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В пгт Большая Новоселка на местной АЗС описано более 26 тысяч литров топлива

В пгт Большая Новоселка на местной АЗС описано более 26 тысяч литров топлива

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин поздравил бойцов ВСУ с наступающим Новым годом и вручил лучшим из них награды и ценные подарки. Генерал также посетил опорные пункты боевых подразделений, пообщался с военнослужащими, поздравил их с новогодними праздниками и пожелал каждому из них вернуться домой живыми и здоровыми.

Бойцов ВСУ поздравил генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин

Бойцов ВСУ поздравил генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 31 декабря, ОБСЕ в третий раз за неделю заявили об ограничении свободы передвижения патрулей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. "Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ и передвижения или подготовку войск", – заявила украинская сторона СЦКК.

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"Чтобы закончилась война": воины ВСУ записали трогательное поздравление для украинцев

Накануне Нового года бойцы на передовой получили множество поздравлений. Выезжали к ним и "высокомобильные" группы во главе со Святым Николаем.

Бойцов ВСУ, несущих службу на мариупольском направлении, поздравил духовой оркестр горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Бойцов ВСУ поздравил духовой оркестр "Эдельвейс"

Бойцов ВСУ поздравил духовой оркестр "Эдельвейс"

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 1 января, вблизи Золотого Луганской области погиб военнослужащий 72-й ОМБр имени Черных запорожцев Юрий Сергеев с позывным "Гудвин". Ни штаб ООС, ни бригада не сообщили об этой смерти, поскольку, как предполагается, речь может идти о суициде.

С пулевым ранением в голову, еще живого, его сначала эвакуировали в Горское, а дальше повезли в госпиталь в Северодонецке. Впрочем, спасти раненого бойца медики не смогли. Ему было 39 лет. Продолжается расследование обстоятельств гибели.

Юрий Сергеев "Гудвин"

Юрий Сергеев "Гудвин"

Facebook Yuliya Tolmachova

В тот же день Министерство внутренних дел и командующий ООС наградили нацгвардейцев знаками отличия.

По случаю Нового года нацгвардейцев наградили знаками отличия

По случаю Нового года нацгвардейцев наградили знаками отличия

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Минские договоренности Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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филя филя
филя филя
не боевое пулевое ранение в голову это как??
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С 1-по 5 января подохло 5-200 6-300 ВСУшников,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сколько подохло уже давно известно, у вас у кастюль как всегда потерь нет, с 28-30 декабря подохло 3 ВСУшника здесь писали и на усра сайтах, вы хоть иногда свои статьи читайте и сверяйте.
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