"Небоевая" смерть, стрельба по дому и Святой Николай на танке: как прошла неделя в ООС

За период с 27 декабря по 2 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 38 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погиб один украинский военнослужащий, смерть которого отнесена к "небоевым потерям", ранения получили 3 бойца.
Активность российских оккупационных войск в предпраздничные дни существенно снизилась, но даже в новогоднюю ночь обстрелы украинских позиций не прекращались. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.
Главные события в зоне ООС с 27 декабря по 2 января
В субботу, 28 декабря, на Азове прошли учения десантников. Заявленная цель – противодесантная оборона побережья. Десант условного противника был уничтожен.
В районе ООС в Луганской области танкисты отрабатывали боевые навыки на специальных учениях. Учения продолжались два дня.
В воскресенье, 29 декабря, штаб ООС сообщил о постоянных обстрелах, которым подвергаются дома местных жителей вдоль линии разграничения. Так, один из домов в Луганской области, в котором проживает пара пенсионеров, постоянно становится мишенью для подобных обстрелов.
В субботу, 30 декабря, в Волновахском районе Донецкой области следователи, оперативники Государственной фискальной службы и спецподразделения "К" СБУ обнаружили в багажниках двух автомобилей контрабанду – почти 10 тысяч пачек сигарет на общую сумму порядка 500 тысяч гривен.
В Волновахском районе выявлена контрабандная партия сигарет
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
В Покровском районе Донецкой области выявили АЗС, торгующую контрафактными горюче-смазочными материалами и сжиженным газом. Стоимость описанного имущества составила более 2 миллионов гривен.
В Донецкой области выявили АЗС, торгующую контрафактными горюче-смазочными материалами
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
В пгт Большая Новоселка Донецкой области на местной АЗС описано более 26 тысяч литров топлива на общую сумму порядка 600 тысяч гривен, которое реализовалось без лицензии.
В пгт Большая Новоселка на местной АЗС описано более 26 тысяч литров топлива
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин поздравил бойцов ВСУ с наступающим Новым годом и вручил лучшим из них награды и ценные подарки. Генерал также посетил опорные пункты боевых подразделений, пообщался с военнослужащими, поздравил их с новогодними праздниками и пожелал каждому из них вернуться домой живыми и здоровыми.
Бойцов ВСУ поздравил генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Во вторник, 31 декабря, ОБСЕ в третий раз за неделю заявили об ограничении свободы передвижения патрулей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. "Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ и передвижения или подготовку войск", – заявила украинская сторона СЦКК.
Накануне Нового года бойцы на передовой получили множество поздравлений. Выезжали к ним и "высокомобильные" группы во главе со Святым Николаем.
Бойцов ВСУ, несущих службу на мариупольском направлении, поздравил духовой оркестр горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Бойцов ВСУ поздравил духовой оркестр "Эдельвейс"
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
В среду, 1 января, вблизи Золотого Луганской области погиб военнослужащий 72-й ОМБр имени Черных запорожцев Юрий Сергеев с позывным "Гудвин". Ни штаб ООС, ни бригада не сообщили об этой смерти, поскольку, как предполагается, речь может идти о суициде.
С пулевым ранением в голову, еще живого, его сначала эвакуировали в Горское, а дальше повезли в госпиталь в Северодонецке. Впрочем, спасти раненого бойца медики не смогли. Ему было 39 лет. Продолжается расследование обстоятельств гибели.
Юрий Сергеев "Гудвин"
Facebook Yuliya Tolmachova
В тот же день Министерство внутренних дел и командующий ООС наградили нацгвардейцев знаками отличия.
По случаю Нового года нацгвардейцев наградили знаками отличия
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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