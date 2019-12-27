Выстрел в сетчатку, смерть и разрушенный дом: как прошла неделя в ООС

За период с 20 по 26 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 69 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погиб один украинский военнослужащий, ранения получили 5 бойцов, у одного из них лазерным оружием врага повреждена сетчатка глаза.

Российские войска наносили удары по жилым районам, повреждено два жилых дома. На двух участках разведения сил – в Станице Луганской и Золотом – наблюдатели в очередной раз зафиксировали самозванцев – "представителей вооруженных формирований РФ с наружными повязками с надписью "СЦКК". Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 20 по 26 декабря

В субботу, 21 декабря, в район ООС привезли символический Вифлеемский огонь мира. Представители национальной скаутской организации Украины "Пласт" передали горящие свечи военнослужащим. Все желающие из числа местных жителей также смогли зажечь лампадку от символического огня.

В район ООС привезли Вифлеемский огонь мира Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В воскресенье, 22 декабря, в районе проведения ООС в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Он был механиком-водителем и имел позывной "Маяк".

26 декабря его похоронили в родном Каменском на Днепропетровщине. Герою было 29 лет. У него осталась мама.

Герман Соловьев (в центре) Facebook 93-й бригады Холодного Яра

Вблизи Хутора Вольного в Луганской области враг применил вооружение калибра 82 мм. В результате обстрела был поврежден жилой дом местной жительницы. Днем ранее повреждения от снаряда получил еще один дом местных жителей.

"Такие взрывы не редкость здесь. Враг таким образом пытается спровоцировать украинских защитников на применение оружия в ответ, тем самым в очередной раз нарушая Минские договоренности. Населенный пункт постоянно обстреливают из РПГ, АГС и другого вооружения", – подчеркнули в штабе ООС.

В понедельник, 23 декабря, в штабе ООС заявили о том, что оккупационные администрации неподконтрольных территорий осуществляют провокации на КПВВ. В частности, они сознательно замедляют пропуск граждан в период работы КПВВ, и пропускают сразу большое количество людей непосредственно перед закрытием пропускных пунктов. "Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку люди пересекают линию разграничения в темное время суток", – заявили в штабе ООС.

Во вторник, 24 декабря, в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ было сказано, что вооруженные формирования Российской Федерации ограничивали свободу передвижения патрулей этой организации. Так, в ОБСЕ сообщили про 6 случаев отказа и одном случае задержки патрулей в доступе на неподконтрольные Украине территории.

В Донецкой области прошли масштабные командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Заявленная цель учений – "определение степени готовности органов управления и сил гражданской защиты к выполнению задач по назначению в режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации".

В Донецкой области прошли командно-штабные учения Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Военный капеллан игумен Дионисий посетил нацгвардейцев в районе ООС. Священник передал воинам подарки с "мирной земли" в виде сладостей, а также детские рисунки, адресованные защитникам Украины.

Нацгвардейцев в районе ООС посетил игумен Дионисий Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В районе проведения ООС контрактники Госпогранслужбы приняли присягу. После празднеств они отбыли в свои подразделения для выполнения боевых задач на линии разграничения.

Контрактники Госпогранслужбы приняли присягу Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 25 декабря, дети прифронтовых школ и детских садов в Луганской области получили рождественские подарки от представителей Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества. Им подарили сладости, игрушки, книги, учебники, канцтовары.

Дети прифронтовых школ и детских садов в Луганской области получили рождественские подарки Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день в районе проведения ООС побывал митрополит Винницкий и Барский Православной церкви Украины Симеон. Он совершил молебен за Украину и ее воинов, а также поздравил военнослужащих с наступающим Рождеством Христовым.

В районе проведения ООС побывал митрополит Винницкий и Барский ПЦУ Симеон Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В четверг, 26 декабря, украинские военнослужащие, которые несут службу на мариупольском направлении, соорудили "новогоднюю ёлку" из мин, снарядов и гранат, которые "прилетели" с неподконтрольной территории. Высота "дерева" - порядка 2 метров.

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