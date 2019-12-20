Выстрел в спину, контрабанда и святой Николай: как прошла неделя в ООС

За период с 13 по 19 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 45 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погиб один украинский военнослужащий и один мирный житель, ранения получили четыре бойца.

Российские войска систематически нарушали достигнутые на "нормандском саммите" договоренности. Оккупанты активизировались вблизи Марьинки, участились обстрелы снайперов.

По информации военной разведки, причина состоит в том, что недавно на оккупированную территорию Донецкой области из России прибыли выпускники снайперской школы. На Донбассе они "сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки", – сказали в штабе ООС. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 13 по 19 декабря

В воскресенье, 15 декабря, в Мариуполе выступил военный оркестр отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Местные жители тепло приняли музыкантов, которые выступали здесь впервые.

В Мариуполе выступил "Эдельвейс" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 16 декабря, в отчете украинской стороны СЦКК было заявлено о фактах грубого нарушения Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ в части отвода войск. В частности, на неподконтрольной территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, "14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм)".

На Приазовье продолжились тактико-специальные учения по боевой стрельбе. Украинские артиллеристы оттачивали свое мастерство.

На Приазовье прошли учения артиллеристов Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В Донецкой области артиллеристы оттачивали навыки Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Налоговая милиция на одной из автотрасс Луганской области задержала очередную партию табачной контрабанды. Изъяты сигареты на общую сумму более 1 миллиона гривен.

В Луганской области задержали автомобиль с табачной контрабандой Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 17 декабря, в районе Марьинки российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из ручного противотанкового гранатомета, пытаясь таким образом "спровоцировать украинцев на огонь снайперов", - пояснили в штабе ООС. Выстрелом снайпера был смертельно ранен боец ВСУ Василий Лисицын. Пуля попала ему в голову, герой скончался на месте, прямо на боевом посту. Ему было 27 лет.

Василий Лисицын Facebook 28 ОМБр ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода

В районе проведения ООС состоялась проверка боеготовности одного из дивизионов, вооруженных системами "Град". Командование оценило уровень артподготовки как высокий. В штабе ООС подчеркнули, что эти подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода, но "в случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику".

Главный капеллан Вооруженных Сил Латвии Элмарс Плявинш передал очередной транш гуманитарной помощи этого государства Украине. 17 декабря помощь в виде двух операционных столов, холодильника, электропечи и медицинского оборудования получила Славянская центральная районная больница. Гуманитарная помощь Латвии предоставляется с 2015 года.

В среду, 18 декабря, в Марьинке российские снайперы смертельно ранили местного жителя. 57-летний мужчина, живший в доме на окраине поселка, в тот день решил посидеть на лавочке. Снайпер выстрелил ему в спину, пуля застряла в животе. Раненого прямо на месте происшествия попытались спасти военные медики, но все попытки были напрасны. Он скончался через несколько минут.

В Марьинке от пули российского снайпера погиб 57-летний местный житель Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады. Гостей сопровождал замминистра обороны Украины Александр Полищук и командующий Объединенных сил Владимир Кравченко. Делегация побывала на передовой вблизи одной из точек разведения сил – Золотого.

18 декабря в районе проведения ООС побывала делегация Министерства национальной обороны Канады Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Налоговая милиция и СБУ сообщили о перекрытии канала нелегального перемещения контрафактных сигарет в Донецкой области. Ими было обнаружено место временного хранения контрафакта. Изъяты фальсифицированные табачные изделия на сумму порядка 14,5 миллионов гривен.

Налоговая милиция и СБУ перекрыли канал нелегального табачного трафика в Донецкой области Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В четверг, 19 декабря, украинские военнослужащие Национальной гвардии поздравили с Днем святого Николая детей в школах, детских садах и детских домах прифронтовой зоны Донецкой и Луганской областей. В рамках программы "Гвардейская семья – тебе, Украина", детям было доставлено 6 тонн подарков.

В тот же день было полностью восстановлено электроснабжение населенного пункта Луганское. Линия электропередач "Светлодарск – Калинина №1" была повреждена накануне в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации.

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