Смерть, скандал с похоронами и учения пехотинцев: как прошла неделя в ООС

За период с 29 ноября по 5 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками был осуществлен 41 обстрел украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибли 3 военнослужащих. Раненых не было.

Таким образом, активность российских оккупационных войск существенно снизилась по сравнению с прошедшей неделей. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 29 ноября по 5 декабря

В пятницу, 29 ноября, в районе проведения ООС от пули вражеского снайпера погиб 26-летний военнослужащий 8-го батальона 10-й Г-штурмовой бригады Алексей Капустян. Он был родом с Ривненщины. У героя осталась мать и 3-летняя дочь.

29 ноября в ООС погиб Алексей Капустян Facebook Гощанской РДА

2 декабря с героем простились в родном селе Кринички.

2 декабря в селе Кринички Ривненской области простились с Алексеем Капустяном АрміяInform

В воскресенье, 1 декабря, в районе ООС двое военнослужащих подорвались на мине. Оба получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Ими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Подполковник Дмитрий Каплунов Пресс-служба СБУ

Подполковник Денис Волочаев Пресс-служба СБУ

На гибель защитников отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил слова сочувствия и пообещал добиться прекращения огня. Посмертно он присвоил им звания Героев Украины.

С Денисом Волочаевым попрощались 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ. В день похорон Героя саркастичным постом в Facebook отметилась экс-заместитель главреда журнала Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, за что поплатилась должностью.

Тело погибшего Дмитрия Каплунова было похищено террористами.

В Киеве попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым Пресс-служба СБУ

Во вторник, 3 декабря, в районе ООС на территории Донецкой области прошли учения морской пехоты по слаживанию подразделений.

В среду, 4 декабря, в Марьинке Донецкой области продолжились работы по восстановлению электроснабжения. 25 ноября из-за порывистого ветра были повреждены линии электропередач. Без электричества остались 260 частных домов. В тот же день оперативно было восстановлено электроснабжение в 200 домах.

В четверг, 5 декабря, накануне Дня Вооруженных Сил Украины военнослужащих поздравил командующий Объединенных Сил Владимир Кравченко. Делегация Минобороны и Генштаба посетила подразделение группировки "Восток". Лучшие военнослужащие были награждены.

5 декабря генерал-лейтенант Владимир Рапко поздравил военнослужащих группировки "Восток" с профессиональным праздником Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день командующий генерал-лейтенант Владимир Кравченко поздравил с праздником волонтеров."Низкий поклон всем неравнодушным людям, благодаря которым наш народ стоит и победит!" – сказано в поздравлении.

На горе Карачун вблизи Славянска прошел митинг-реквием памяти по погибшим в 2014 году защитникам Украины.

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