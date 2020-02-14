Граната в кустах, японский генерал и пьяный террорист: как прошла неделя в ООС

За период с 7 по 13 февраля в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 37 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Потерь среди бойцов не было. Ранен один военнослужащий.

Оккупационные войска существенно снизили активность по сравнению с предыдущим периодом. В то же время не обходилось ни одного дня без снайперских обстрелов. За неделю оккупанты 21 раз не допустили на неподконтрольную территорию наблюдателей ОБСЕ. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 7 по 13 февраля

В пятницу, 7 февраля, район ООС посетила делегация офицеров Сил Самообороны Японии во главе с генеральным директором Департамента систем командования, управления, связи, обмена информацией и разведки Командование Сухопутных войск генерал-майором Джиро Хирое.

Гостям рассказали о ситуации на фронте, о систематическом нарушении режима прекращения огня оккупационными войсками и противодействии украинских войск. Наибольший интерес иностранных гостей вызвал вопрос применения украинских средств радиоэлектронной борьбы, их возможности и применение на практике в различных ситуациях.

Район ООС посетила делегация офицеров Сил Самообороны Японии Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день в Донецкой области силами СБУ и Нацгвардии был предотвращен теракт. Под Славянском ими была обнаружена реактивная противотанковая граната РПГ-22. Оружие было спрятано в кустах у крупной трассы. "На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", – рассказал командир группы разминирования в ОТГ "Север", которого цитирует штаб ООС.

Вблизи Славянска обнаружили реактивную противотанковую гранату Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В субботу, 8 февраля, в районе ООС побывала делегация из Дании во главе с министром иностранных дел страны Йеппе Кофодом. Гостей сопровождали представители Минобороны Украины. Они ознакомились с оперативной обстановкой, посетили КПВВ "Майорское".

В районе ООС побывала делегация из Дании Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

На побережье Азовского моря прошли тренировки одной из горно-штурмовых бригад. Военнослужащие отрабатывали навыки по отражению возможного десанта противника с моря и действий диверсионно-разведывательных групп на суше.

На побережье Азовского моря тренировалась горно-штурмовая бригада Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В районе ООС также прошли плановые учения артиллеристов.

В воскресенье, 9 февраля, был тяжело ранен 28-летний боец ВСУ. Защитник получил минно-взрывную травму вблизи села Новозвановка. Потерпевшему провели сложнейшую операцию.

Боец ОС, старший позиции старший солдат Григорий рассказал об обстановке на Приазовье. "Снайперы бьют постоянно", – сообщил он.

В понедельник, 10 февраля, в Краматорске почтили память погибших в результате ракетного обстрела аэродрома российскими оккупационными войсками, который произошел 10 февраля 2015 года. В результате обстрела погибли 17 человек, 10 из которых – мирные жители. Ранения получили 64 человека, среди которых 5 детей и 15 военнослужащих.

В Краматорске почтили память погибших в результате ракетного обстрела аэродрома Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 11 февраля, накануне очередной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске российско-оккупационные войска заметно активизировались. Они обстреляли украинские позиции из гранатометов и минометов калибра 120 мм в районе Орехово.

В среду, 12 февраля, в районе ООС "в состоянии наркотического и алкогольного опьянения" был задержан 25-летний террорист российско-оккупационных войск. Наемник дал показания о ряде военных преступлений, совершенных первым армейским корпусом "ДНР".

Задержанный террорист первого армейского корпуса "ДНР" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день в Донецкой области правоохранителями была обнаружена очередная партия контрабанды сигарет. Ориентировочная стоимость партии – более 500 тысяч гривен.

В Донецкой области правоохранители изъяли партию табачной контрабанды Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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