Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Смерть медика, ракеты на Азове и осетр: как прошла неделя в ООС

2.1т
Читать материал на украинском

За период с 31 января по 6 февраля в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 76 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибла женщина-военный медик, ранения получили 11 бойцов.

С начала года линию разграничения пересекло более миллиона человек, 58 семей выехали с оккупированной территории. Более 90 раз оккупанты не допускали на неподконтрольную территорию наблюдателей ОБСЕ. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 31 января по 6 февраля

Согласно обнародованной статистке, в январе линию разграничения пересекли более миллиона человек. 58 семей выехали с неподконтрольной территории.

В январе неподконтрольную территорию Донбасса покинули 58 семей. Инфографика

В январе неподконтрольную территорию Донбасса покинули 58 семей. Инфографика

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Бойцы ОС рассказали о текущей обстановке на Луганщине.

В субботу, 1 февраля, в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил сержант Клавдия Сытник. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, когда доставляла медикаменты на позицию.

Осиротела 12-летняя дочь. У Клавдии остались родители и младшая сестра.

Клавдия Сытник погибла на Донбассе

Клавдия Сытник погибла на Донбассе

facebook.com/93OMBr

4 февраля Клавдию проводили в последний путь в селе Зачепиловка Харьковской области.

Похороны Клавдии Сытник

Похороны Клавдии Сытник

Суспільне

Новости
Строят блиндажи и подтягивают минометы: террористы "поселились" в жилых домах на Донбассе

В воскресенье, 2 февраля, на полигоне боевой подготовки Приазовья завершились учения подразделений резерва оперативно-тактического группировки "Восток". Цель – отработка навыков по отражению возможной агрессии со стороны российских оккупационных войск. На учениях присутствовал Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

На Приазовье прошли учения по отражению возможной агрессии со стороны российских оккупационных войск

На Приазовье прошли учения по отражению возможной агрессии со стороны российских оккупационных войск

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Учения на Приазовье

Учения на Приазовье

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 3 февраля, беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал новый блиндаж вблизи поселка Сосновское, расположенного на неподконтрольной территории в 80 километрах от Донецка. Наблюдатели выяснили, что, как минимум, 6 зданий поселка используются террористами.

Новости
Был ранен, ходит в бронежилете: на Донбассе показали легендарного боевого пса ВСУ. Фотофакт

Бойцы ОС рассказали о текущей обстановке на горловском направлении.

Пограничники Донецкого и Мариупольского отрядов из состава ОС обнаружили рыболовные сети, разложенные браконьерами в акватории Азовского моря. В сетях был пеленгас, судак и осетр. "Обнаружена рыба была возвращена в среду естественного существования. Запрещенные орудия лова были изъяты", – говорится в сообщении.

В Азовском море обнаружили сети браконьеров

В Азовском море обнаружили сети браконьеров

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 4 февраля, командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко встретился с делегацией Канады, которую возглавила канадский посол в Украине Лариса Галазда. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

Командующий ООС встретился с канадской делегацией

Командующий ООС встретился с канадской делегацией

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости
Снайперы и новая техника: разведка засекла опасные маневры террористов на Донбассе

В среду, 5 февраля, район ООС в Луганской области посетил заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон. Он побывал на КПВВ "Станица Луганская".

В районе ООС побывал замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон

В районе ООС побывал замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Бойцы ОС рассказали о текущей обстановке на мариупольском направлении.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги