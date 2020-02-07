Смерть медика, ракеты на Азове и осетр: как прошла неделя в ООС

За период с 31 января по 6 февраля в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 76 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибла женщина-военный медик, ранения получили 11 бойцов.

С начала года линию разграничения пересекло более миллиона человек, 58 семей выехали с оккупированной территории. Более 90 раз оккупанты не допускали на неподконтрольную территорию наблюдателей ОБСЕ. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 31 января по 6 февраля

Согласно обнародованной статистке, в январе линию разграничения пересекли более миллиона человек. 58 семей выехали с неподконтрольной территории.

В январе неподконтрольную территорию Донбасса покинули 58 семей. Инфографика Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Бойцы ОС рассказали о текущей обстановке на Луганщине.

В субботу, 1 февраля, в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил сержант Клавдия Сытник. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, когда доставляла медикаменты на позицию.

Осиротела 12-летняя дочь. У Клавдии остались родители и младшая сестра.

Клавдия Сытник погибла на Донбассе facebook.com/93OMBr

4 февраля Клавдию проводили в последний путь в селе Зачепиловка Харьковской области.

Похороны Клавдии Сытник Суспільне

В воскресенье, 2 февраля, на полигоне боевой подготовки Приазовья завершились учения подразделений резерва оперативно-тактического группировки "Восток". Цель – отработка навыков по отражению возможной агрессии со стороны российских оккупационных войск. На учениях присутствовал Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

На Приазовье прошли учения по отражению возможной агрессии со стороны российских оккупационных войск Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Учения на Приазовье Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 3 февраля, беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал новый блиндаж вблизи поселка Сосновское, расположенного на неподконтрольной территории в 80 километрах от Донецка. Наблюдатели выяснили, что, как минимум, 6 зданий поселка используются террористами.

Бойцы ОС рассказали о текущей обстановке на горловском направлении.

Пограничники Донецкого и Мариупольского отрядов из состава ОС обнаружили рыболовные сети, разложенные браконьерами в акватории Азовского моря. В сетях был пеленгас, судак и осетр. "Обнаружена рыба была возвращена в среду естественного существования. Запрещенные орудия лова были изъяты", – говорится в сообщении.

В Азовском море обнаружили сети браконьеров Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 4 февраля, командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко встретился с делегацией Канады, которую возглавила канадский посол в Украине Лариса Галазда. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

Командующий ООС встретился с канадской делегацией Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 5 февраля, район ООС в Луганской области посетил заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон. Он побывал на КПВВ "Станица Луганская".

В районе ООС побывал замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Бойцы ОС рассказали о текущей обстановке на мариупольском направлении.

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