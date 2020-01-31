Война из-за спины, "лягушки" и шпионы: как прошла неделя в ООС

За период с 24 по 30 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками был осуществлен 71 обстрел украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло двое украинских военнослужащих, ранения получили шесть бойцов.

Оккупанты не допускали на неподконтрольную территорию наблюдателей ОБСЕ, осуществляли провокации и совершенствовали тактику ведения войны "из-за спины". Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 24 по 30 января

В пятницу, 24 января, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушение российскими оккупантами линии отвода вооружения. "7 единиц вооружения размещены с нарушением линий отвода, а также более 100 единиц вооружения по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения", – сказано в отчете.

Состоялись инструкторско-методические занятия с главными старшинами оперативно-тактических группировок и военных частей сил и средств ОС.

В районе ООС состоялись занятия с главными старшинами Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В субботу, 25 января, на Приазовье завершились соревнования на лучший минометный расчет среди подразделений ОС.

В штабе ООС заявили о том, что "оккупанты совершенствуют тактику ведения войны из-за спины" мирных жителей и "не гнушаются самыми грязными методами ведения боевых действий против Украины". Так, вооруженные формирования РФ используют беспилотники для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов беспилотниками ОБСЕ.

В тот же день в районе ООС в Луганской области начались сборы командиров танковых подразделений.

В воскресенье, 26 января, Украина потеряла сразу двоих бойцов. В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации погиб командир отделения Антон Хоба. Герой был родом из Шостки Сумской области, ему было 28 лет.

На Донбассе погиб командир отделения Антон Хоба Facebook Микола Нога

За 1 день до своего дня рождения погиб боец одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Щуренко. Герою навсегда остался 41 год.

На Донбассе погиб Евгений Щуренко Facebook Святослав Смук

30 января с Героем простились в родном городе Килия Одесской области.

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

Беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил на неподконтрольной территории у населенного пункта Белое 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), у населенного пункта Голубовка – 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм). У населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое обнаружен 1 танк (Т-64) и 1 миномет неустановленного типа.

В тот же день российские оккупанты осуществили "имитацию нарушения разведения сил и средств" в районе разведения сил в Петровском. "Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации. Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ", – сказано в сообщении штаба ООС.

В населенных пунктах вблизи линии разграничения продолжили свою работу мобильные медицинские группы. Военные медики оказывали помощь местным жителям.

Военные медики оказывали помощь местным жителям вблизи линии разграничения на Донбассе Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 27 января, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новый факт грубого нарушения российско-оккупационными войсками Минских соглашений и линии отвода вооружений. Так, вблизи населенного пункта Богдановка находились 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а в населенном пункте Новогригорьевка – 2 буксируемые гаубицы (вероятно Д-30 "Лягушка", 122 мм).

В тот же день рядом с участком разведения №3 вблизи Богдановки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В штабе ООС это назвали целенаправленной провокацией накануне встречи Трехсторонней группы в Минске.

Украинскими разведчиками были задержаны российские наемники – террористы "ДНР". У одного из них, мужчины 1991 года рождения, был обнаружен "военный билет". Террористы зашли на подконтрольную территорию с целью разведки украинских позиций, постов и огневых точек подразделений ОС.

"Военный билет" террориста "ДНР" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 29 января, в Луганской области прошли "показательные занятия" на тему организации жизнедеятельности подразделений ракетных войск и артиллерии. В них приняли участие командиры ракетных и артиллерийских воинских частей, начальники артиллерии подразделений и офицеры-артиллеристы.

В четверг, 30 января, о постоянных обстрелах российско-оккупационными войсками украинских позиций рассказали военнослужащие ВСУ.

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