Наркотики, провокации и простреленная грудь: как прошла неделя в зоне ООС

За период с 22 по 28 ноября в районе проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, ранения получили трое бойцов. Погибших не было.

Таким образом, прошедшая неделя оказалась более спокойной, чем предыдущая. В то же время в Марьинке были пострадавшие среди мирного населения. Местная жительница получила ранения. Подробнее о главных событиях ООС прошедшей недели – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 22 по 28 ноября

В пятницу, 22 ноября, военнослужащие Нацгвардии совместно с полицией провели "комплексную оперативно-профилактическую отработку" населенного пункта Лиман. По подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях было задержано 2 человека. У них были изъяты патроны и наркотики.

В воскресенье, 24 ноября, в районе ООС прошли танковые учения. Военнослужащие отрабатывали выход в район ожидания и в район нахождения противника для нанесения удара.

24 ноября в ООС прошли танковые учения Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 25 ноября, врезультате обстрела, который осуществляли вооруженные формирования России, в Марьинке была ранена местная жительница. Юлия Т. шла по городу со своей полуторагодовалой дочкой, когда пули пробили ей грудь и плечо. В настоящее время состояние пострадавшей стабильное.

В Марьинке местная жительница получила ранения Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 26 ноября, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявила о том, что вооруженные формирование РФ "нагло провоцируют наши войска в районе разведения сил". В частности, 26 ноября они осуществили обстрел в районе Петровского. Огонь велся в непосредственной близости от границы участка разведения. "Объединенные силы пока ответный огонь не открывают, но готовы к адекватным действиям", – заявили в пресс-службе ООС.

26 ноября вооруженные формирование РФ обстреляли украинские позиции вблизи Петровского Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день Краматорский Объединенный центр Гражданско-военного сотрудничества посетили атташе по вопросам обороны при посольствах США, Великобритании, Германии и Франции.

В Краматорске побывали атташе при посольствах США, Великобритании, Германии и Франции Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 27 ноября, в Донецкой области состоялась рабочая встреча украинских представителей СЦКК с участниками мониторинговой миссии ОБСЕ. Речь шла о состоянии разведения сил в Петровском и Золотом. Стороны подтвердили окончание разведения с украинской стороны на участке №2 - в Золотом.

27 ноября в Донецкой области состоялась рабочая встреча представителей СЦКК и ОБСЕ Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В четверг, 28 ноября, на побережье Азовского моря вблизи Мариуполя прошли военные маневры по противодесантной обороне.

28 ноября под Мариуполем прошли учения по противодесантной обороне Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В этот день вступил в силу новый Порядок въезда и выезда с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Одновременно все КПВВ в районе ООС перешли на зимний график работы – с 8:00 до 17:00.

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