Террористы продолжали вести огонь: какие потери понесла Украина на Донбассе за неделю

За период с 15 по 21 ноября в районе проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

Самым "горячим" в плане обстрелов стал день 17 ноября (16 обстрелов), самым "спокойным" – 21 ноября (6 обстрелов).

Подробнее о главных событиях ООС прошедшей недели – в материале OBOZREVATEL.

В пресс-центре ООС заявили о том, что "российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности". В частности, 19 ноября "на одном из участков украинская сторона дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям".

16 ноября от пули снайпера погиб военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады Артем Соколов. 19 ноября в селе Сущаны Кагарлицкого района Киевской области состоялись похороны героя.

Артем Соколов Новинарня

Похороны Артема Соколова Цензор.НЕТ

19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона скончался командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев. Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения ООС – он подорвался на взрывном устройстве оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский представил погибшего командира к посмертной награде – ордену Богдана Хмельницкого. 20 ноября в Сумах легендарного комбрига проводили в последний путь.

Евгений Коростелев Цензор.НЕТ

В Сумах простились с Евгением Коростелевым sumy.today

Главные события в зоне ООС с 15 по 21 ноября

В пятницу, 15 ноября, нацгвардейцы совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в селе Чермалык Донецкой области схрон с оружием.

В Чемарлыке обнаружен схрон с оружием Facebook Операція об'єднаних сил

В субботу, 16 ноября, в штабе ООС заявили о провокациях российских оккупационных войск вблизи участка разведения сил №3, Петровского. "Несмотря на заявления о мирных инициативах, российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств. Так, в частности, в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области вооруженные формирования РФ двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от границ вышеуказанного участка".

В тот же день в Широкино военнослужащие отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского почтили память погибших на войне побратимов. Высоту вблизи этого населенного пункта украинские морпехи удерживали несколько лет подряд.

16 ноября в Широкино морпехи почтили память погибших побратимов Facebook Операція об'єднаних сил

Во вторник, 19 ноября, заместитель командующего ООС по вопросам применения сил и средств Нацгвардии генерал-майор Гусейн Висханов проверил организацию службы бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Особое внимание он уделил укреплению боевых позиций и возможности подразделений эффективно противодействовать противнику на линии соприкосновения.

Организацию службы бригады быстрого реагирования НГУ проверил генерал Гусейн Висханов Facebook Операція об'єднаних сил

В зоне ООС прошли учения с участием танковых подразделений и бригад саперов.

19 ноября в ООС прошли танковые учения Facebook Операція об'єднаних сил

Украинскими военнослужащими был сбит беспилотник-разведчик. "Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия. При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", – сообщили в штабе ООС. И добавили, что аппарат передан специалистам для "изучения и идентификации".

19 ноября на Горловском направлении уничтожен вражеский беспилотник Facebook Операція об'єднаних сил

В среду, 20 ноября, на КПВВ в Станице Луганской побывал президент Украины Владимир Зеленский. В поездке его сопровождали: командующий ООС генерал Владимир Кравченко, послы Германии и Франции, спецпредставитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе.

В ходе визита главе государства сообщили, что строительство моста через реку Сиверский Донец завершено. Открытие движения по нему запланировано на 22 ноября.

20 ноября в Станице Луганской побывала официальная делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским Facebook Операція об'єднаних сил

В четверг, 21 ноября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил район проведения ООС, побывал на позициях морских пехотинцев в Мариуполе. Глава Рады наградил ряд военнослужащих отряда морской охраны Пограничной службы.

Спикер ВР Дмитрий разумков в Мариуполе Facebook Операція об'єднаних сил

В зоне проведения ООС почтили память погибших героев Революции Достоинства. В частности, митинги прошли в Мариуполе, в Лимане и в Краматорске.

21 ноября в Мариуполе почтили память героев Революции Достоинства Facebook Операція об'єднаних сил

Годовщина Революции Достоинства в Лимане Facebook Операція об'єднаних сил

В Краматорске состоялся митинг по случаю годовщины Революции Достоинства Facebook Операція об'єднаних сил

21 ноября свой праздник отметили военнослужащие десантно-штурмовых войск. Их поздравил командующий Операцией Объединенных сил, генерал Владимир Кравченко.

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