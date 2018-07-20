Недавно родила сына: друзья погибших рассказали подробности ДТП на Николаевщине

Среди пассажиров маршрутки, которая разбилась в Николаевской области, была молодая супружеская пара из Гомеля (Беларусь) Александр и Татьяна К.

В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия, а женщина получила тяжелые травмы.

Татьяна и Александр К.

Подробности ЧП OBOZREVATEL сообщили друзья Александра и Татьяны.

"В результате ДТП Таня получила множественные травмы лица и конечностей. Момент аварии она не помнит, поскольку у нее частичная потеря памяти. Ее муж погиб на месте аварии", - рассказала подруга Татьяны из Гомеля, попросившая не называть ее имя.

Татьяна и Александр К.

По словам нашей собеседницы, она также должна была ехать со своими друзьями, но из-за маленького ребенка поездку решила отменить. Также девушка добавила, что Таня недавно родила сына.

"Дома у нее остался 4-месячный ребенок", - рассказала девушка.

Перегоняли автомобили

По словам другого жителя Гомеля, у которого в ДТП пострадала мать и ее сестра, людей на море везли предприниматели, занимающиеся перегоном авто из Беларуси в Украину.

"Они перевозили людей "багажом". Пассажирам говорили, что едут по делам, но, как выяснилось, оформляли на людей доверенность, а авто в итоге перепродавали. За это пассажирам платили по 40 долларов, плюс давали возможность пару часов отдохнуть на море", - рассказал наш собеседник.

ДТП произошло на трассе Киев - Одесса, возле поселка Кривое Озеро

По словам мужчины, некоторых пассажиров "кидали".

"Один автомобиль оказался ворованным, и девушка, на которую оформили авто, должна за него платить. Также слышал, что одного парня бизнесмены "кинули" и он добирался домой автостопом.

Также мужчина сообщил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП, во время движения уснул.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 июля под Житомиром произошла масштабная авария с маршруткой, в которой погибли 10 человек.