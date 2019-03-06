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Генштаб рассекретил план наступления на Украину: в Госдуме России ответили

9.1тЧитать материал на украинском

В России отреагировали на заявление украинского Генштаба о возможной угрозе полномасштабного вторжения на трех из четырех направлениях.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий оскорбил главу Генштаба Украины Виктора Муженко, назвав его "недалеким", пишет российский пропагандистский ресурс RT.

"Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалекий человек. Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, не государство, а именно народ", – высказался политик страны-агрессора.

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Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий

russia-armenia

Он также в очередной раз подчеркнул, что угрозы для Украины якобы несут НАТО и Госдеп, "которым Украина нужна для выполнения специфической роли против России".

Напомним, что украинская разведка выяснила, что РФ завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.

Как писал OBOZREVATEL, экс-директор информбюро НАТО в Москве Роберт Пшель пояснил, что Россия разрабатывает ракеты, способные нести ядерные боеголовки и использует химическое оружия в Великобритании.

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Место
Россия
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Русскому поверить,что себя обмануть..Самая брехливая нация!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Пятый год все готовит и готовит и все никак не хочет
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Напасть на Украину этот все равно, что ударить кувалдой по куче дерьма. Толку никакого, только грязь и вонь.
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