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''Нечего делить церкви!'' Савченко сделала резкое заявление о Томосе

1.4тЧитать материал на украинском

Народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в организации госпереворота, выразила мнение, что объединение православных церквей в Украине могло бы произойти без участия власти.

"У нас уже есть один бог. Нечего его делить на разные церкви", — заявила депутат в эфире телеканала NewsOne.

"Рано или поздно в Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей, а благодаря общинам", — уверена Савченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также Савченко высказалась о пленных украинских моряках, заявив о необходимости "поделить" Азовское море между Украиной и Россией.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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