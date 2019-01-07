''Нечего делить церкви!'' Савченко сделала резкое заявление о Томосе

Народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в организации госпереворота, выразила мнение, что объединение православных церквей в Украине могло бы произойти без участия власти.

"У нас уже есть один бог. Нечего его делить на разные церкви", — заявила депутат в эфире телеканала NewsOne.

"Рано или поздно в Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей, а благодаря общинам", — уверена Савченко.

Надежда Савченко GLOBAL LOOK

Как сообщал OBOZREVATEL, также Савченко высказалась о пленных украинских моряках, заявив о необходимости "поделить" Азовское море между Украиной и Россией.